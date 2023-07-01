Возврат штрафов, проверок и отмена 2% налога для ФОП: как понимать новые шаги власти

Верховная Рада поддержала, хоть и с определенными изменениями, законопроект №8401, который отменяет с 1 августа 2% единый налог, частично отменяет действующий мораторий на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, горючее), игрального бизнеса и финансовых услуг. А с 1 октября возвращается еще и ответственность (кроме прифронтовых территорий и территорий возможных боевых действий) за нарушения в сфере применения кассовых аппаратов (РРО). На фоне этого в Офисе президента отчитываются об усилении взаимодействия с бизнесом. Как оцениваете подобные действия власти? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Бизнес. Фото: из открытых источников

Видя такое отношение к бизнесу, желающих заходить в Украину будет всё меньше

Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club, руководитель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк рассуждает так:

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"Это – плохая тенденция, учитывая, что бизнесу сейчас и так тяжело. Взаимодействие власти с предпринимателями, проведение круглых столов – это хорошо. Но лучше показывать взаимодействие реальными переменами, к примеру, пролонгацией срока действия 2% ставки, отсутствием всякого рода проверок и штрафов хотя бы до конца года. Это существенно поддержало бы экономический фронт, помогло развиваться бизнесу. А принятие в целом законопроекта №8401 вновь уведет часть предпринимателей в тень, а часть и вовсе выведет из страны".

По словам эксперта, налоговая продолжает, мягко говоря, не совсем законные проверки, отношение ее к бизнесу — не лояльное. Что демотивирует украинцев заниматься предпринимательством.

"Очень плохой сигнал для иностранных инвесторов, бенефициаров, которые зашли в украинские компании. Видя такое отношение госоргана к бизнесу, желающих заходить в Украину будет всё меньше, – прогнозирует Анна Крысюк. – У нас должно быть больше институций, которые помогают бизнесу, а не проверяют, регулируют его. Я верю в цифровизацию, мне нравится "Дія", которая дает возможность составлять отчеты в электронном виде. А вот взаимоотношение бизнеса с Налоговой (коррумпированной, неконтролируемой) находится на критически низком уровне. И встречаться, наверное, нужно уже с фискалами разных областей, искать алгоритм взаимодействия… Я понимаю, что мы двигаемся в ЕС, что есть определенные требования МВФ. Но у нас – война. И должны быть свободные экономические зоны, минимальные налоги, отсутствие проверок, чтобы сюда хоть кто-то заходил, чтобы хоть как-то жила экономика".

Нет никакого экономического обоснования возвращения прежних правил

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович считает, что возврат штрафов, проверок и отказ от систем 2% налога с оборота – это демонстрация факта, что власть абсолютно не волнует, как и чем живет предпринимательская среда.

"За четыре года не было никакого упрощения ведения предпринимательской деятельности. Переход на 2% вместо НДС — это был большой шаг вперед, революционный. Для ФОПов еще и облегчение (с 5% на 2%). Всё это следовало не просто оставить, но и расширить на всю экономику, полностью отказавшись от НДС. Это было бы прогрессивный путь. А то, что нам предлагаются во время войны вернуться к довоенным правилам (без упрощения, с возвращением штрафов и проверок), будет подталкивать оставшихся предпринимателей покидать Украину. И ведь нет никакого экономического обоснования возвращения прежних правил. Никто даже не пытается считать — даст это прибыль или принесет убыток", – акцентирует эксперт.

По его мнению, правительство, Офис президента, Верховная Рада – смотрят на граждан, на бизнес как на сырье, на ресурс, из чего нужно что-то выжимать.

"Никогда не было со стороны украинской власти отношения к народу как к заказчику реформ, улучшения жизни. Как к людям, перед которыми все эти избираемые граждане должны отчитываться за свою работу. Вся власть общается с нами свысока. Как с ресурсом. И даже на экономических встречах в Лугано, в Лондоне, наши правители ведут себя как жулики – так же, как внутри Украины. Просто пытаются содрать побольше денег без всяких внятных программ, без гарантий. Я очень негативно отношусь к происходящему, – признался Павел Себастьянович. – И просвета не видно. Недавно состоялась встреча бизнеса с президентом Зеленским. За тем же круглым столом, за которым в свое время встречался с бизнесом Порошенко. Ни тот, ни другой ничего не сделали для реальной поддержки бизнеса".

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