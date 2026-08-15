ВПЛ могут искать поддержку для бизнеса: в какой области готовы поддержать людей

Внутри перемещенные лица, проживающие в Виннице и области, могут пользоваться региональными и государственными механизмами поддержки, однако отдельная программа Винницкой областной военной администрации именно для начала собственного дела в ответе на журналистский запрос не указана.

Поддержка ВПО. Фото: из открытых источников

В области сообщили, что в области действует Областная программа поддержки внутренне перемещенных лиц на 2023-2027 годы. Она разработана в рамках стратегии межведомственного взаимодействия и направлена на помощь переселенцам, их адаптацию и интеграцию в общинах.

В то же время из ответа следует, что поддержка ВПЛ носит комплексный характер. Область реализует мероприятия, связанные с социальной адаптацией, интеграцией и взаимодействием переселенцев с органами власти и местного самоуправления.

Для получения актуальной информации о доступных возможностях ОВА создала на официальном сайте отдельный раздел "Информация для ВПЛ". Он распределен на четыре категории: нормативно-правовые документы по вопросам ВПЛ, пособие на жительство, "Совет по вопросам ВПЛ", а также полезная информация для переселенцев. Именно этот раздел власти называют одним из источников информации о доступных механизмах поддержки.

В течение 2026 года область проводит мероприятия по повышению состоятельности территориальных общин, принимающих переселенцев. В частности, речь идет об ознакомлении с механизмами взаимодействия с органами государственной власти, местного самоуправления и общественными организациями.

Для самих ВПЛ это означает, что первым шагом в поиске возможностей поддержки является актуализация своего статуса и информации о доступных программах. В области по состоянию на 30 июня 2026 года проживало более 144 тысяч официально зарегистрированных ВПЛ, тогда как с начала полномасштабного вторжения статус переселенца получили более 315 тысяч человек.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Винницкой области уже более 144 тысяч переселенцев.



