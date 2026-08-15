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ВПО можуть шукати підтримку для бізнесу: в якій області готові підтримати людей

У Вінницькій ОВА розповіли про чинні механізми допомоги переселенцям

15 серпня 2026, 13:57
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Кравцев Сергей

Внутрішньо переміщені особи, які проживають у Вінниці та області, можуть користуватися регіональними й державними механізмами підтримки, однак окремої програми Вінницької обласної військової адміністрації саме для започаткування власної справи у відповіді на журналістський запит не зазначено.

ВПО можуть шукати підтримку для бізнесу: в якій області готові підтримати людей

Підтримка ВПО. Фото: з відкритих джерел

В ОВА повідомили, що в області діє Обласна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки. Вона розроблена в межах стратегії міжвідомчої взаємодії та спрямована на допомогу переселенцям, їхню адаптацію й інтеграцію у громадах.

Водночас із відповіді випливає, що підтримка ВПО має комплексний характер. Область реалізує заходи, пов’язані із соціальною адаптацією, інтеграцією та взаємодією переселенців із органами влади й місцевого самоврядування.

Для отримання актуальної інформації про доступні можливості ОВА створила на офіційному сайті окремий розділ "Інформація для ВПО". Він розподілений на чотири категорії: нормативно-правові документи з питань ВПО, допомога на проживання, "Рада з питань ВПО", а також корисна інформація для переселенців. Саме цей розділ влада називає одним із джерел інформації щодо доступних механізмів підтримки.

Протягом 2026 року область проводить заходи для підвищення спроможності територіальних громад, які приймають переселенців. Зокрема, йдеться про ознайомлення із механізмами взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування та громадськими організаціями.

Для самих ВПО це означає, що першим кроком у пошуку можливостей підтримки є актуалізація свого статусу та інформації про доступні програми. В області станом на 30 червня 2026 року проживало понад 144 тисячі офіційно зареєстрованих ВПО, тоді як із початку повномасштабного вторгнення статус переселенця отримали понад 315 тисяч осіб.

Також видання "Коментарі" повідомляло – на Вінниччині вже понад 144 тисячі переселенців.




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