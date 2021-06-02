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Главная Новости Бизнес экономика Все больше предприятий теплоснабжения становятся клиентами ГК "Нафтогаз Трейдинг"
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Все больше предприятий теплоснабжения становятся клиентами ГК "Нафтогаз Трейдинг"

В "Нафтогазе" заявляют, что настроены на конструктивное сотрудничество и диалог со всеми участниками рынка

сегодня, 20:55
Автор:

Татьяна Веремеева








По состоянию на 2 июня 106 предприятий теплокоммунэнерго обратились к ГК "Нафтогаз Трейдинг" для заключения договоров поставки газа, из них 56 ТКЭ уже стали клиентами компании. Об этом в эфире Energy Freedom сказал директор по интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" Максим Белявский.

Все больше предприятий теплоснабжения становятся клиентами ГК "Нафтогаз Трейдинг"

106 предприятий теплокоммунэнерго хотят заключить договоры с ГК "Нафтогаз Трейдинг"

"По состоянию на 2 июня для заключения договоров поставки газа в ГК "Нафтогаз Трейдинг" обратилось 106 предприятий ТКЭ. Из них 56 предприятий уже зарегистрированы в реестре потребителей "Нафтогаз Трейдинга". Рынок реагирует на предложения, поэтому опасения излишни", — рассказал Белявский.

Он напомнил, что 1 июня "Нафтогаз" предложил производителям тепловой и электрической электроэнергии, а также ОСМД новый долгосрочный продукт на рынке газа, рассчитанный на три года. Контрактная цена 7,42 грн за кубометр действует с 1 июня 2021 до 31 мая 2022 и распространяется на объем газа, который используется производителями тепловой и электрической энергии для удовлетворения потребностей бытовых потребителей. Эта цена уже включает НДС, одновременно она не учитывает тарифа оператора ГТС, который начисляется отдельно.

"Все проблемы рынка газа за один день или неделю невозможно решить. В то же время предприятия теплокоммунэнерго, уже сегодня имеют возможность действовать как в Европе, то есть покупать газ не по спотовой цене, а по долгосрочной рыночной цене и полностью рассчитываться по факту потребления", — отметил Белявский.

Ранее "Комментарии" писали, что во Львовской области глава предприятия "Новояворовск электросети", которой руководит ООО "Нафтогаз Тепло", наладил схему получения взяток.


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