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Всемирный банк поможет Украине разработать схему страхования военных рисков

Страхование военных рисков - одна из проблем бизнеса в нынешних условиях

сегодня, 09:50
Автор:

Давиденко Евгения
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Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (Всемирный банк) работает над тем, чтобы запустить схему страхования военных рисков в Украине. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев в соцсети Telegram. 

Всемирный банк поможет Украине разработать схему страхования военных рисков

Бизнес заинтересован в страховании военных рисков


По словам Гетманцева, разработка Агенства очень важна для украинских производителей и экспортеров, “поскольку война значительно усиливает риски невыполнения контрактов вследствие повреждения производств, уничтожения сырья или готовой продукции”. Все это приводит к уменьшению объемов заказов для бизнеса в Украине. Страхование военных рисков позволит значительно снизить опасения для заказчика. При этом средства на эту программу для Украины предлагается аккумулировать из трастовых фондов. Объявить об их создании могут на ежегодном собрании Всемирного банка в следующем месяце, предположил Гетманцев. 

Ранее в интервью изданию “Комментарии” председатель правления СК "Престиж" Евгений Брыдун рассказал, что в контексте военного времени существенно увеличились запросы на страхование от наступления военных рисков. Кроме того, существенно изменились тенденции в заключении договоров страхования, в частности, увеличилось количество заключенных договоров страхования онлайн, уменьшилось количество заключенных договоров страхования грузов, авиа и морским транспортом, однако увеличилось количество договоров страхования грузов, перевозимых наземными транспортными средствами. Остальные условия страхования не изменились, изменились только страховые суммы и соответственно страховые платежи.




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