Всемирный банк снизил прогноз роста экономики Украины: к чему готовиться украинцам

Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике Украины в 2026 году – с 2% до 1,2%. В 2025 году рост ВВП составил лишь 1,8% по сравнению с 3,2% в 2024 году.

В новом отчете эксперты Банка объясняют замедление экономики повреждением энергетической и промышленной инфраструктуры, перебоями в снабжении, дефицитом рабочей силы и повышенной экономической неопределенностью. Поддержка производства и инвестиций из-за военных расходов и реконструкции не смогла компенсировать слабые результаты в других секторах.

"Ожидается, что рост в Украине в этом году упадет до 1,2% из-за роста цен на энергоносители, обострения боевых действий, дефицита рабочей силы и фискального давления. Перспективы страны зависят от продолжительности войны и стабильной внешней финансовой поддержки", — отмечают авторы прогноза.

При этом в Банке прогнозируют, что при прекращении боевых действий и масштабной реконструкции ВВП Украины может вырасти до 4% в 2027 году. Однако этот рост будет оставаться ниже предыдущих ожиданий из-за масштабных разрушений, нехватки кадров и сохраненной неопределенности.

Эксперты подчеркивают: простое восстановление поврежденных объектов не гарантирует устойчивого развития. Украина потеряла традиционные преимущества – дешевую энергетику и доступ к восточным рынкам. Государственная концентрация рынка и сырьевая зависимость тормозят динамизм бизнеса и сдерживают экономическое обновление.

