logo_ukra

BTC/USD

70776

ETH/USD

2164.22

USD/UAH

43.47

EUR/UAH

50.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Світовий банк знизив прогноз зростання економіки України: до чого готуватися українцям
commentss НОВИНИ Всі новини

Світовий банк знизив прогноз зростання економіки України: до чого готуватися українцям

Економічне зростання у 2026 році сповільниться до 1,2% через бойові дії, дефіцит робочої сили та енергетичну кризу

9 квітня 2026, 16:26
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Світовий банк погіршив прогноз щодо економіки України у 2026 році – з 2% до 1,2%. У 2025 році зростання ВВП склало лише 1,8%, порівняно з 3,2% у 2024 році.

Світовий банк знизив прогноз зростання економіки України: до чого готуватися українцям

Економіка України Фото: з відкритих джерел

У новому звіті експерти Банку пояснюють сповільнення економіки пошкодженням енергетичної та промислової інфраструктури, перебоями у постачанні, дефіцитом робочої сили та підвищеною економічною невизначеністю. Підтримка виробництва та інвестицій через військові витрати та реконструкцію не змогла компенсувати слабкі результати в інших секторах.

"Очікується, що зростання в Україні цього року впаде до 1,2% через зростання цін на енергоносії, загострення бойових дій, дефіцит робочої сили та фіскальний тиск. Перспективи країни залежать від тривалості війни та стабільної зовнішньої фінансової підтримки", — зазначають автори прогнозу.

При цьому у Банку прогнозують, що за умови припинення бойових дій і масштабної реконструкції ВВП України може зрости до 4% у 2027 році. Однак це зростання залишатиметься нижчим за попередні очікування через масштабні руйнування, брак кадрів і збережену невизначеність.

Експерти підкреслюють: просте відновлення пошкоджених об’єктів не гарантує стійкого розвитку. Україна втратила традиційні переваги — дешеву енергетику та доступ до східних ринків. Державна концентрація ринку та сировинна залежність гальмують динамізм бізнесу і стримують економічне відновлення.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/54af3648-b35e-40a8-9d6b-9578dbc5b4b7/content
Теги:

Новини

Всі новини