Світовий банк знизив прогноз зростання економіки України: до чого готуватися українцям

Світовий банк погіршив прогноз щодо економіки України у 2026 році – з 2% до 1,2%. У 2025 році зростання ВВП склало лише 1,8%, порівняно з 3,2% у 2024 році.

Економіка України Фото: з відкритих джерел

У новому звіті експерти Банку пояснюють сповільнення економіки пошкодженням енергетичної та промислової інфраструктури, перебоями у постачанні, дефіцитом робочої сили та підвищеною економічною невизначеністю. Підтримка виробництва та інвестицій через військові витрати та реконструкцію не змогла компенсувати слабкі результати в інших секторах.

"Очікується, що зростання в Україні цього року впаде до 1,2% через зростання цін на енергоносії, загострення бойових дій, дефіцит робочої сили та фіскальний тиск. Перспективи країни залежать від тривалості війни та стабільної зовнішньої фінансової підтримки", — зазначають автори прогнозу.

При цьому у Банку прогнозують, що за умови припинення бойових дій і масштабної реконструкції ВВП України може зрости до 4% у 2027 році. Однак це зростання залишатиметься нижчим за попередні очікування через масштабні руйнування, брак кадрів і збережену невизначеність.

Експерти підкреслюють: просте відновлення пошкоджених об’єктів не гарантує стійкого розвитку. Україна втратила традиційні переваги — дешеву енергетику та доступ до східних ринків. Державна концентрація ринку та сировинна залежність гальмують динамізм бізнесу і стримують економічне відновлення.

