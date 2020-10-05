Вторая волна коронакризиса: к чему готовиться украинцам

Вторая волна коронакризиса всё более явно накрывает весь мир, включая Украину. Как следует готовиться к ней нашему государству в целом и гражданам в частности ответили эксперты.

Вероятные сроки пандемии

Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман отмечает: "Безусловно, ковид, будет распространяться до тех пор, пока либо количество переболевших не достигнет 50-60%, либо не будут разработана и применена эффективная вакцина. В любом случае, эпидемия продлится недолго, вероятно несколько месяцев или полгода".

Эксперт обращает внимание на опыт Швеции, который показывает — даже если не вводить тотальных карантинов, то ориентировочно через полгода эпидемия идет на спад.

"В Швеции в последние дни — минимальное количество новых больных и погибших. Это говорит о том, что шведы, вероятно, уже достигли определенного порога, когда количество тех, кто уже переболел и имеет иммунитет, известно, и вирус имеет минимальное распространение", – подчеркивает Олег Гетман.

По его мнению, Украине следует делать то, что делали страны, которые успешно справились с эпидемией.

"Швеция, Япония, Южная Корея и другие не вводили локдаун, не останавливали экономику, – отмечает эксперт. – При этом следует улучшать качество и готовность медицинской системы, поощрять граждан эффективно реализовывать меры безопасности (масочный режим в транспорте и местах большого скопления людей), наращивать количество тестов и быстро выявлять и тестировать контактных лиц".

Жетский локдаун

По мнению кандидата политических наук, политолога Алексея Якубина, те страны, которые сейчас возвращают жесткий локдаун (как тот же Израиль), расписываются, что не вынесли уроков из весеннего удара коронавируса.

"Показателен пример Швеции. Он прошла ситуацию без жесткого локдауна — и имеет сейчас один из наиболее низких показателей уровня заболеваемости в Европе То есть, без бьющих по экономике ограничений можно бороться с заразой. Но при этом власть должна иметь мощную поддержку в обществе, а государство в целом — подготовленную медицинскую систему", – поясняет политолог.

Он подчеркивает, что шокирующая статистика по заболеваемости в Украине связана во многом с тем, что тестов стали делать больше. Но свою лепту внесло и то, что власть не сделала выводов из той ситуации, которую мы имели весной.

"Власть должна была подготовиться к новой волне коронавируса. У нас был создан специальный фонд. Но что в итоге? Его тратили на дороги. Они нам, конечно, нужны. Но ведь фонд создавали для улучшения снабжения медучреждений. А у нас, насколько известно, не куплено за средства фонда ни одного аппарата ИВЛ. С поднятием зарплат медиков – тоже проблемы. А образовательная сфера? К новому учебному году государство не выделило средства даже на антисептики для школ и вузов! Складывается впечатление, что коронавирус у нас — отдельно, а власть – отдельно. Они будто в параллельных реальностях. Люди же фактически брошены на произвол судьбы. Выживайте, как хотите".

Политолог отмечает, что даже в государственных клиниках не так легко сделать тест на ковид. А частные лаборатории просто на этом зарабатывают.

"Правительство должно провести аудит того, как тратились средства ковид-фонда. И, наконец, направить их на поддержку медицинской и образовательной сфер", – уверен Алексей Якубин.

Он сомневается, что власть в ближайшее время решится на новый жесткий локдаун. Возможно, после выборов. Сейчас же это вызовет колоссальные протесты, которые отразятся на рейтинге "Слуги Народа".

"Но даже если попробуют ввести жесткие ограничения (остановить работу общественного транспорта, закрыть сферу обслуживания) – это не будет работать. Люди не станут придерживаться ужесточенных правил, — прогнозирует эксперт. – После весны у нас увеличилась реальная и скрытая безработица. В сфере услуг примерно треть предприятий так и не смогли возродиться после закрытия. При этом продолжается падение экономики. И попытка нового локдауна может вызывать социальные протесты. Даже в более благополучной Европе, в Германии, Великобритании, Нидерландах, люди выходят на антикарантинные протесты. Что уж говорить о наше стране, где компенсационные механизмы либо вовсе отсутствуют, либо крайне слабые и работают с перебоями".

Алексей Якубин считает, что Украина не извлекла уроков из весеннего опыта. И государство вошло в осень не готовым ни к новой волне коронавируса, ни к противостоянию экономическому кризису.

Вторая волна

"Все мы являемся свидетелями того, как ежесуточное количество больных COVID-19 в Украине уверенно перешло "психологический порог" в 4000 инфицированных. И это точно не вызывает оптимизма, особенно на фоне того, что в октябре-апреле нас ждет сочетание эпидсезона гриппа/ОРВИ и коронавируса", – отмечает политический эксперт Дмитрий Фучило.

Он подчеркивает, что вторая волна эпидемии — всегда масштабнее. Но у мира в целом и Украины в частности было 3-5 месяцев для того, чтобы качественно подготовиться к ней. Вот только…

"Во время первого локдауна, когда всю страну "закрыли на карантин", власть обосновывала это заботой о гражданах. И — направо и налево раздавала обещания по увеличению койкомест, закупке +100500 аппаратов ИВЛ, средств защиты медработников и так далее, – напоминает Дмитрий Фучило. – Тем временем люди два месяца просидели дома. Некоторые потеряли работу. Использовались последние средства из семейного бюджета. А с экранов телевизоров бизнесмены и депутаты "терли", "решали вопросы" и просто отдыхали в "велюрах" по всей стране (привет Коля Тищенко и др.). А сам президент Зеленский и главный эпидврач страны Ляшко нарушали требования, установленные для всех. За что даже были составлены админпротоколы".

Учитывая всё это, теперь граждан Украины трудно будет снова "закрыть" на карантин, уверен эксперт. Народ видел как политическая верхушка игнорировала свои же предписания.

"При этом какой-то более-менее весомой поддержки от государства население так и не получило, – отмечает Дмитрий Фучило. – Звучали яркие обещания, было жонглирование миллиардами гривен в воздухе на помощь, на поддержку, на еще что-то... А по факту мы имели пиар-кампанию по строительству, приуроченную к местным выборам 2020".

По мнению политэксперта, сейчас государство должно сосредоточиться на вакцинации населения от известных штаммов гриппа. С широкой информационной кампанией при этом. Так можно повысить иммунитет граждан, что позволит лучше противостоять второй волне коронавируса

Также следует внедрять программы инфекционной безопасности:

- качественно отслеживать состояние здоровья населения,

- измерять температуру на входе в общественные места,

- обязать людей носить маски и перчатки (по возможности) в местах массового скопления,

- отслеживать тех, кто имел плотный контакт с выявленными зараженными или подозреваемыми носителями коронавируса с помощью новейших технологий.

"Сейчас эти выполняются больше для проформы. Я сомневаюсь в качестве того же электронного термометра, которым измеряют температуру тела при входе в ТРЦ. Аналогичный прибор становится генератором случайных чисел при измерении температуры в домашних условиях", – подчеркивает Дмитрий Фучило.

Кроме того, он считает важным, чтобы соответствующие должностные лица говорили правду об эпидситуации в стране. А не фильтровали информацию по политическим соображениям, особенно накануне местных выборов.

Но не только власть виновата в бедах, которые творятся в стране, отмечает политэксперт. Многие украинцы сами нарушают элементарные правила эпидбезопасности: ездят без масок в общественном транспорте, в метро каждый второй ее снимает, как только перейдет турникет, на улице единицы ходят с надетыми средствами защиты (благо, что жесткого требования на свежем воздухе к ним нет), регулярно скапливаются большими компаниями в ограниченном пространстве — без соблюдения социальной дистанции.

"Хотим мы или не хотим, но вторая волна корона вирусной эпидемии уже не за горами, – говорит Дмитрий Фучило. – Государство должно увеличивать количество больничных коек, закупать средства защиты медработников, аппараты ИВЛ (не на бумаге, а в реальности), снова пополнять корона-фонд (львиная доля которого потрачена на "Большое строительство". Локдауна, скорее всего, избежать будет трудно. Поэтому необходимы средства на поддержку временно неработающих граждан, малого и среднего бизнеса, который кое-как держится на плаву. А нам с вами нужно проявить сознательность, самоорганизацию – и придерживаться элементарных эпидправил: надевать маску в общественных местах (перчатки по возможности), соблюдать социальную дистанцию, оставаться на самоизоляции в случае повышения температуры или подтверждения заболевания COVID-19, вакцинироваться от гриппа, тем самым повышая общий иммунитет".

Напомним, в Украине за сутки обнаружили еще 3771 пациента с коронавирусом.





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