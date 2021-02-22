Выгодно ли вкладывать деньги в покупку земли - эксперт

С первого июля этого года в Украине заработает рынок земли. В связи с этим появятся земли сельскохозяйственного назначения, которые могут приобрести физические лица.

Инвестиции в Украине: стоит ли вкладывать деньги в приобретение земли. Фото: agropolit.com

Такая реформа рассматривается многими как еще одна возможность выгодных инвестиций. Стоит ли покупать землю и принесут такие инвестиции выгоду, сообщил глава аналитического отдела компании "EasyBusiness" Дмитрий Ливч на пресс-конференции "Дорожная карта земельной реформы в Украине. Развитие экономики". По его мнению, очень быстро в Украине могут подняться цены на землю.

"Наши расчеты показывают, что в течение следующих 10 лет цена на землю может вырасти до 4-4,5 тыс. долларов за гектар, по сравнению с нынешним показателем нормативной денежной оценки, который составляет в среднем 1-1,2 тыс. долларов за гектар. Также будет расти стоимость аренды ", — подчеркнул Дмитрий Ливч.

По данным аналитического центра "EasyBusiness" в ближайшие десять лет цена на землю в Украине могут вырасти в четыре раза. Этот прогноз составляли на изучении рынков земли в Европе. Особое внимание при исследовании уделяли Польше, поскольку Украина частично переняла модель этой страны.

Однако, чтобы понять, стоит ли покупать землю, стоит ознакомиться с ценами на нее. Сделать это можно на сайте Госгеокадастра, где есть справочник нормативной денежной оценки земель по областям и населенным пунктам.

Стоит отметить, что сегодня цены на рынке земли совершенно разные. В одном регионе можно купить гектар земли очень дешево — за 200 долларов, в другой местности — за 20 000 долларов. Стоимость участков зависит от многих факторов.

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