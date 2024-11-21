logo

BTC/USD

97489.57

ETH/USD

3330.94

LTC/USD

88.31

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Вырастут ли доходы у украинцев: сколько компаний планируют повысить зарплаты в 2025 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Вырастут ли доходы у украинцев: сколько компаний планируют повысить зарплаты в 2025 году

Около 90% компаний планируют повысить зарплаты

сегодня, 14:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В 2024 году 87% компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) повысили зарплаты своим работникам. В 2025 году это планируют сделать 88% компаний. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствую данные по итогам опроса ЕБА.

Вырастут ли доходы у украинцев: сколько компаний планируют повысить зарплаты в 2025 году

Деньги. Фото из открытых источников

Социологи выяснили, 36% компаний планируют повышение уровня заработной платы, впрочем, еще не определились с размером повышения. Еще 16% компаний планируют повышение заработной платы на 5-10%, кроме того, 24% — на 10-15%, а 11% — на 15-20%. Только 1% компаний планируют повышение заработной платы более чем на 20%.

В 2024 году 18% компаний провели повышение заработной платы на менее 10%, еще 43% компаний повысили заработную плату на 10-15%. Кроме того, 21% — на 15-20%, а 5% компаний — на более 20%.

В 2024 году 93% компаний открывали новые вакансии, из которых 3% открывали вакансии только для внутренних кандидатов и бывших работников. При этом 7% не открывали новые вакансии.

В 2025 году 46% компаний планируют расширение штата, 7% компаний планируют сокращение численности штата и 47% не планируют изменения в численности работников.

Большинство (71%) опрошенных испытывают значительный дефицит кадров, что на 3% ниже по сравнению с результатами предыдущей волны. 25% испытывают частичный дефицит, и только 4% компаний не испытывают дефицита кадров.

Основными тенденциями на рынке труда в 2024 году по результатам опроса остаются: дефицит рабочей силы, более высокий уровень ожиданий заработной платы кандидатов, чем предложения бизнеса, мобилизация, отток персонала за границу.

Читайте также на портале "Комментарии" — что заложили власти в бюджет на 2025 год: к чему готовиться украинцам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости