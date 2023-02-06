Высокие технологии на вооружении ВСУ: в Минцифре рассказали о чудо-платформе

Все силы безопасности и обороны смогут официально пользоваться платформой Delta. Правительство приняло соответствующее постановление. Об этом в соцсети Telegram написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передают "Комментарии".

Фото: pixabay.com





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"Это мощный шаг. Ведь благодаря Delta солдаты в режиме онлайн видят поле сражения с расположением вражеских сил. К платформе подтягиваются данные от аэроразведки, спутников, беспилотников, стационарных камер, радаров, чатов и тому подобное", — написал министр.





Он добавил, что Delta является важным компонентом при планировании военных операций. Центр инноваций Минобороны постоянно усовершенствует платформу, добавляя новые функции.





"Уверен, Delta поможет нашим бойцам быстрее освободить всю территорию Украины от оккупантов", – подчеркнул Михаил Федоров.





Ранее стало известно, что оборонное ведомство определилось с местом дислокации центра по обслуживанию беспилотников Bayraktar. Этому предшествовало подписание Меморандума о сотрудничестве между Минобороны и компанией Baykar Makina. Ожидается, что строительство совместного учебно-испытательного сервисного центра послужит для обслуживания, текущего ремонта, модернизации, обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.





Кроме того, в одном из интервью Федоров заявил, что , как минимум, пять стран высказались о намерении создания собственных цифровых приложений на основе украинского приложения "Дия". Это хорошая возможность заработать деньги для бюджета, говорит он. По словам Федорова, есть несколько таких продуктов, которые входят в комплекс "Дия", каждый из них может обойтись в десятки миллионов долларов. Таким образом, речь может идти о миллиардах гривен от одной страны по внедрению "Дия" за короткий период времени. Потому что продается не только технологический продукт и не только один, но и экспертиза и консалтинг, подчеркнул министр.