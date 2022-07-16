Высокооплачиваемый менеджмент не спас: в Нафтогазе допустили технический дефолт

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Нафтогаз фактически допустил технический дефолт, активировав просьбу о реструктуризации своего валютного долга. При этом важно вспомнить, что деньги привлекались Нафтогазом на внешних рынках под несколько потенциально прибыльных проектов: закачка газа в хранилища по низкой летней цене с целью продажи по высокой "зимней" цене; наращивание собственной добычи газа. Потенциально, на каждом проекте Нафтогаз должен был получить 2-3 оборота, то есть, затраты окупались в несколько раз. Можно было и заработать, и погасить все долги. В итоге – дефолт, пусть и технический. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.
Нафтогаз. Фото: ua.depositphotos.com
Он добавляет, дефицит, а по-простому "дыра" в 7 млрд долларов образовалась как эпичный результат реформ: не справились с задачей наладить транзит, добычу. Имеем купленный на ценовом пике летом 2019 года газ, недозагрузку хранилищ летом 2021 года и необходимость покупать сверхдорогой газ летом 2022 года.
Алексей Кущ обращает внимание на один интересный момент – все руководители Нафтогаза, авторы "реформ" — в прошлом либо мелкие клерки того же НАК-а или коммерсанты средней руки с рынка газа.
Читайте также на портале "Комментарии" — российская ракета попала в гражданский объект – Одесса в черном дыму: подробности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости