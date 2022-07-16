Высокооплачиваемый менеджмент не спас: в Нафтогазе допустили технический дефолт

Нафтогаз фактически допустил технический дефолт, активировав просьбу о реструктуризации своего валютного долга. При этом важно вспомнить, что деньги привлекались Нафтогазом на внешних рынках под несколько потенциально прибыльных проектов: закачка газа в хранилища по низкой летней цене с целью продажи по высокой "зимней" цене; наращивание собственной добычи газа. Потенциально, на каждом проекте Нафтогаз должен был получить 2-3 оборота, то есть, затраты окупались в несколько раз. Можно было и заработать, и погасить все долги. В итоге – дефолт, пусть и технический. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

Нафтогаз. Фото: ua.depositphotos.com

"Заполненные на треть хранилища газа и приближение сложной зимы, падение, а не рост добычи газа, 1,5 млрд м куб технологических потерь газа, исчезнувшего в "факелах" на 20 млрд грн, почти 50 млрд грн, вбуханных в "бурение", утрата транзита газа вполовину еще до войны. На фоне астрономических бонусов и зарплат руководителей. Средняя зарплата центрального офиса в 200 тис грн. Теперь раскрыта причина законопроектов по дотированию Нафтогаза из госбюджета на 260 млрд грн", – отметил экономист.

Он добавляет, дефицит, а по-простому "дыра" в 7 млрд долларов образовалась как эпичный результат реформ: не справились с задачей наладить транзит, добычу. Имеем купленный на ценовом пике летом 2019 года газ, недозагрузку хранилищ летом 2021 года и необходимость покупать сверхдорогой газ летом 2022 года.

Алексей Кущ обращает внимание на один интересный момент – все руководители Нафтогаза, авторы "реформ" — в прошлом либо мелкие клерки того же НАК-а или коммерсанты средней руки с рынка газа.

"Они заработали много денег, утратили огромный шанс на успех доверенного им проекта и после ухода остались такими же мелкими клерками и средними коммерсами, только с очень большими деньгами, содранными с обычного украинца через тариф на газ и тепло. Хотя некоторые из них еще продолжают реформы в Нафтогазе. И это пугает", – резюмировал эксперт.

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