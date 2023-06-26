Вывод денег в РФ и финансовые сделки: чем занимается Банк Альянс в Украине



















23 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, одним из вопросов повестки дня которого стало реформирование судебной ветви власти.

Банк Альянс в Украине (фото из открытых источников)

"Продолжаем судебную реформу в тесном сотрудничестве с ЕС. Ужесточаем ответственность за коррупцию в системе правосудия. Отдельно прорабатываем механизм для защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций", — подчеркнул президент.

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С ракурса необходимости реформирования государственных институций, порядок в которых можно привести при условии эффективности правоохранительной и судебной системы, "Апостроф TV" в своем расследовании приводит примеры неспособности государственных институций привлечь к ответственности должностных лиц Банка "Альянс" и остановить действия по нанесению ущерба государству.

Уже много лет как Нацбанк так и правоохранительные органы фиксируют многочисленные нарушения, в деятельности Банка "Альянс", который был создан бизнесменом Фирташом еще в 1992 году, но дальше фиксации таких нарушений дело не пошло.

Банк "Альянс" является фигурантом тысяч дел в Украине, неоднократно становился фигурантом дел СБУ, Генпрокуратуры и НАБУ по отмыванию и выводу средств в пользу бенефициаров в россии. Еще в 2014 году СБУ подозревало банк в осуществлении конвертационных операций и финансировании терроризма на территории, так называемых ЛДНР. В частности, в декабре 2014 года представители СБУ заподозрили, что в банке "Альянс" работает большой конвертационный центр с оборотом до 600 миллионов гривен. Тогда, в ходе проведения обыска, были изъяты печати учреждений и предприятий так называемых ЛДНР и контакты, через которые могло происходить финансирование терроризма. Впрочем, ни о каких результатах расследования по этому делу не известно до сих пор.

Несмотря на продажу в 2015 году банка приближенном к Ахметову бизнесмену Александру Сосису, банк и дальше из-за сделок с государственными средствами продолжил обслуживать бизнес-структуры Фирташа.

Так, по данным Генпрокуратуры, через банк "Альянс" в 2017-2018 годах руководством облгазов Фирташа с участием азотных предприятий олигарха незаконно выведено из "Нефтегаза" более 4 млрд грн. Но и это дело не завершено правоохранительными органами и так и осталось без внимания Нацбанка.

В 2019-2020 годах Генпрокуратура и НАБУ подозревали банк "Альянс" в сделках по выводу из Украины в россию платежной системой "Глобалмани" более 6,5 млрд грн, а это около 260 млн долларов США. Поскольку "Альянс" выступал расчетным банком и эмитентом электронных денег "Глобалмани", он мог быть причастен к финансированию российских террористов на Донбассе.

Дело это Национальная полиция расследовала в 2021 году, но снова следствие не привело ни к каким результатам, да и Национальный банк Украины не заинтересовался такими сделками.

Как отмечено в расследовании издания Luxembourg Gerald после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, по данным источника в НБУ, номинальный владелец банка, которому принадлежит мажоритарный пакет акций банка, Александр Сосис уехал из Украины, забрав с собой 8 миллионов долларов наличными – почти все, что было в центральном хранилище банка, а председатель правления "Альянса" Юлия Фролова вроде бы уже полтора года так же находится за границей

Несмотря на все факты, которые до сих пор так и не получили окончательную правовую оценку со стороны государства, финучреждение продолжает работать, имея возможность использовать деньги государства и вкладчиков.

Так, Национальный банк Украины продолжает предоставлять банку "Альянс" многомиллиардные кредиты рефинансирования. Лишь в сентябре 2022 года НБУ выдал "Альянсу" кредит в размере 1,923 млрд грн.

Таким образом, по состоянию на июнь 2023 г. без ответа остаются вопросы, почему правоохранительные органы не "замечают" деятельность банка "Альянс", когда будут завершены уголовные дела, фигурантом которых является Банк "Альянс", и почему Национальный Банк Украины не осуществляет проверку фактов, изложенных в журналистских расследованиях.

