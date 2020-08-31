Выяснилось, как Коломойский зарабатывает миллионы долларов на уничтожении зеленой энергетики

В Украине в очередной раз пытаются использовать судебную систему для нравственного и правового издевательства над бизнесом и уничтожения инвестиционного климата. Об этом в статье для "Цензор.нет" пишет бизнесмен, сооснователь Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) Игорь Тынный.

Так, группа депутатов Верховной Рады внесла инициированное нардепом Александром Дубинским представление в Конституционный суд о якобы незаконности зеленых тарифов. Задача, указывает Тынный, посеять хаос и разрушить отрасль возобновляемой энергетики (ВИЭ), признав задним числом неконституционными методы стимулирующего тарифообразования, принятые Верховной Радой 11 еще лет назад.

Игорь Коломойский

По его словам, именно конечный бенефициар нардепа Дубинского – олигарх Игорь Коломойский – якобы и заинтересован в первую очередь в том, чтобы через своего "рупора" в Раде уничтожить зеленую энергетику по схеме через Конституционный суд.

Кроме того, сегодня Коломойский, по мнению Тынного, продолжает зарабатывать сегодня $1,2 млн в сутки.

"Например, совсем недавно ПАО "Центрэнерго", при себестоимости, как минимум, 1,62 грн (которую подтвердило официально Правление компании, а на самом деле она существенно выше) радостно продало заводам Коломойского, через его посредников, электрическую энергию по 1,07 грн. Прямые убытки государству - около 2,5 млрд грн, сразу, только за один квартал текущего года. И это уже после того, как чиновники радостно отрапортовали о "возвращении" ПАО "Центрэнерго" под контроль государства", - сообщил Тынный

Он также посоветовал посмотреть журналистские расследования программы "Схемы" "Радио Свобода" о механизме разграбления НАЭК "Энергоатом" и ПАО "Центрэнерго" в пользу частных трейдеров.

"Так же, как и расследование программы "Наши деньги" Дениса Бигуса о том, как правления "Центрэнерго" скрылось на базе отдыха в дремучем лесу вместо офиса в центре столицы. Рейдеры и все. Какова цена вопроса? Ориентировочно, нерыночная скидка на электроэнергию для этих талантливых инвесторов в государственные должности и суды достигает $1,2 млн в сутки! Неплохой "бизнес"? Точно лучше, чем инвестировать в любые новые заводы или электростанции. Принцип саранчи, которая поедает все, что попадается на пути, и перелетает дальше в поисках новых мест и новых жертв", - пишет Тынный.

Сооснователь УАВЭ подчеркивает, что в Украине электрическую энергию должно делать дешевле не административное влияние, не назначение своих людей в регулятор НКРЭКУ, а большое предложение этой энергии, произведенной на современных новых электростанциях.

"Однако они (олигархи, - ред.) хотят консервировать старую систему, потому что сейчас контролируют государственные станции, не вложив в них ни копейки. Это, де-факто, деловое рейдерство с политическим прикрытием", - считает предприниматель.

Напомним, в Минэнергетики заявили, что правительство установило гарантии для безубыточной деятельности "Энергоатома".

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