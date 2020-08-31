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Главная Новости Бизнес экономика Выяснилось, как Коломойский зарабатывает миллионы долларов на уничтожении зеленой энергетики
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Выяснилось, как Коломойский зарабатывает миллионы долларов на уничтожении зеленой энергетики

Игорь Тынный объяснил, кто стоит за попытками Рады уничтожить зеленую энергетику по схеме через Конституционный суд

сегодня, 21:15
Автор:

Станислав Молчанов

В Украине в очередной раз пытаются использовать судебную систему для нравственного и правового издевательства над бизнесом и уничтожения инвестиционного климата. Об этом в статье для "Цензор.нет" пишет бизнесмен, сооснователь Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) Игорь Тынный.

Так, группа депутатов Верховной Рады внесла инициированное нардепом Александром Дубинским представление в Конституционный суд о якобы незаконности зеленых тарифов. Задача, указывает Тынный, посеять хаос и разрушить отрасль возобновляемой энергетики (ВИЭ), признав задним числом неконституционными методы стимулирующего тарифообразования, принятые Верховной Радой 11 еще лет назад.

Выяснилось, как Коломойский зарабатывает миллионы долларов на уничтожении зеленой энергетики

Игорь Коломойский

По его словам, именно конечный бенефициар нардепа Дубинского – олигарх Игорь Коломойский – якобы и заинтересован в первую очередь в том, чтобы через своего "рупора" в Раде уничтожить зеленую энергетику по схеме через Конституционный суд.

Кроме того, сегодня Коломойский, по мнению Тынного, продолжает зарабатывать сегодня $1,2 млн в сутки.

"Например, совсем недавно ПАО "Центрэнерго", при себестоимости, как минимум, 1,62 грн (которую подтвердило официально Правление компании, а на самом деле она существенно выше) радостно продало заводам Коломойского, через его посредников, электрическую энергию по 1,07 грн. Прямые убытки государству - около 2,5 млрд грн, сразу, только за один квартал текущего года. И это уже после того, как чиновники радостно отрапортовали о "возвращении" ПАО "Центрэнерго" под контроль государства", - сообщил Тынный

Он также посоветовал посмотреть журналистские расследования программы "Схемы" "Радио Свобода" о механизме разграбления НАЭК "Энергоатом" и ПАО "Центрэнерго" в пользу частных трейдеров.

"Так же, как и расследование программы "Наши деньги" Дениса Бигуса о том, как правления "Центрэнерго" скрылось на базе отдыха в дремучем лесу вместо офиса в центре столицы. Рейдеры и все. Какова цена вопроса? Ориентировочно, нерыночная скидка на электроэнергию для этих талантливых инвесторов в государственные должности и суды достигает $1,2 млн в сутки! Неплохой "бизнес"? Точно лучше, чем инвестировать в любые новые заводы или электростанции. Принцип саранчи, которая поедает все, что попадается на пути, и перелетает дальше в поисках новых мест и новых жертв", - пишет Тынный.

Сооснователь УАВЭ подчеркивает, что в Украине электрическую энергию должно делать дешевле не административное влияние, не назначение своих людей в регулятор НКРЭКУ, а большое предложение этой энергии, произведенной на современных новых электростанциях.

"Однако они (олигархи, - ред.) хотят консервировать старую систему, потому что сейчас контролируют государственные станции, не вложив в них ни копейки. Это, де-факто, деловое рейдерство с политическим прикрытием", - считает предприниматель.

Напомним, в Минэнергетики заявили, что правительство установило гарантии для безубыточной деятельности "Энергоатома".


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