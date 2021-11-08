logo

BTC/USD

65866.30

ETH/USD

4726.21

LTC/USD

209.27

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Выживут ли в будущем нефтяные гиганты - Билл Гейтс
commentss НОВОСТИ Все новости

Выживут ли в будущем нефтяные гиганты - Билл Гейтс

Каким образом пандемия и климатический саммит повлияли на перспективы топливных компаний с миллиардными активами?

сегодня, 12:21
Автор:

Елена Бурдейная
Поделитесь публикацией:

Билл Гейтс оценил перспективы нефтяных компаний и сделал прогноз о том, в каком направлении будет развиваться топливная отрасль. Об этом сообщает издание Axioc.

Выживут ли в будущем нефтяные гиганты - Билл Гейтс

Активы Shell стоят более 400 млрд долл. - иллюстративное фото Википедии

Американский миллиардер отрицает мнение о закрытии большинства мощных нефтяных компаний в течение ближайших 30 лет. Однако стоимость этих компаний изменится кардинально.

Нефтяные корпорации уже сейчас диверсифицируют свои капиталовложения, утверждает Билл Гейтс. Они вкладывают средства в возобновляемые источники энергии, использование водорода в качестве топлива и энергоносителя, разработку зарядных устройств для электромобилей. В частности, в США уже рассматривают переработку существующих газопроводов под транспортировку водорода.

Основатель Microsoft добавляет, что в настоящее время нефтяные гиганты все еще в основном специализируются на нефти и газе. Однако будущее, как считает Гейтс, за "голубым" водородом.

Предположение миллиардера подтверждается снижением стоимости акций компаний Exxon Mobil, British Petroleum и Royal Dutch Shell, согласно данным CNBC. Прибыль Royal Dutch Shell, как писало издание Reuters, в 2020 г. была самой низкой за последние два десятилетия. Причиной ситуации является резкое снижение спроса на энергию по всему миру в связи с пандемией коронавируса. Тройка нефтяных лидеров, кроме того, подвергается давлению инвесторов, выступающих за достижение нулевых вредных выбросов в атмосферу в течение следующих 30 лет. К примеру, когда инвесторы получили надежду на переориентацию Exxon на возобновляемые источники, то акции даже выросли на 8%, согласно данным Reuters.

С другой стороны, с экологичностью "голубого" (или "синего") водорода, в котором Билл Гейтс видит перспективу, тоже не все в порядке. В частности, исследователи Стэнфордского и Корнельского университетов утверждают, что при получении голубого водорода из природного газа выбросы углерода на 60% превышают выбросы от сжигания дизельного топлива. Более экологичен "зеленый" водород, который извлекают путем электролиза. Появление водорода в украинской газовой системе возможно не раньше, чем через пять лет – после того, как изучат влияние этого газа на стальные и полиэтиленовые трубы и на другие элементы системы.

Издание "Комментарии" напоминает, что в Европе идет процесс сертификации "Северного потока-2", дочернего предприятия российского "Газпрома". Больше об этом можно прочитать по ссылке.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.axios.com/bill-gates-oil-giants-clean-energy-cop26-4e6c71e7-150b-463d-ab3b-8c3f19d65573.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!