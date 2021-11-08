Выживут ли в будущем нефтяные гиганты - Билл Гейтс

Билл Гейтс оценил перспективы нефтяных компаний и сделал прогноз о том, в каком направлении будет развиваться топливная отрасль. Об этом сообщает издание Axioc.

Активы Shell стоят более 400 млрд долл. - иллюстративное фото Википедии

Американский миллиардер отрицает мнение о закрытии большинства мощных нефтяных компаний в течение ближайших 30 лет. Однако стоимость этих компаний изменится кардинально.

Нефтяные корпорации уже сейчас диверсифицируют свои капиталовложения, утверждает Билл Гейтс. Они вкладывают средства в возобновляемые источники энергии, использование водорода в качестве топлива и энергоносителя, разработку зарядных устройств для электромобилей. В частности, в США уже рассматривают переработку существующих газопроводов под транспортировку водорода.

Основатель Microsoft добавляет, что в настоящее время нефтяные гиганты все еще в основном специализируются на нефти и газе. Однако будущее, как считает Гейтс, за "голубым" водородом.

Предположение миллиардера подтверждается снижением стоимости акций компаний Exxon Mobil, British Petroleum и Royal Dutch Shell, согласно данным CNBC. Прибыль Royal Dutch Shell, как писало издание Reuters, в 2020 г. была самой низкой за последние два десятилетия. Причиной ситуации является резкое снижение спроса на энергию по всему миру в связи с пандемией коронавируса. Тройка нефтяных лидеров, кроме того, подвергается давлению инвесторов, выступающих за достижение нулевых вредных выбросов в атмосферу в течение следующих 30 лет. К примеру, когда инвесторы получили надежду на переориентацию Exxon на возобновляемые источники, то акции даже выросли на 8%, согласно данным Reuters.

С другой стороны, с экологичностью "голубого" (или "синего") водорода, в котором Билл Гейтс видит перспективу, тоже не все в порядке. В частности, исследователи Стэнфордского и Корнельского университетов утверждают, что при получении голубого водорода из природного газа выбросы углерода на 60% превышают выбросы от сжигания дизельного топлива. Более экологичен "зеленый" водород, который извлекают путем электролиза. Появление водорода в украинской газовой системе возможно не раньше, чем через пять лет – после того, как изучат влияние этого газа на стальные и полиэтиленовые трубы и на другие элементы системы.

Издание "Комментарии" напоминает, что в Европе идет процесс сертификации "Северного потока-2", дочернего предприятия российского "Газпрома". Больше об этом можно прочитать по ссылке.





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