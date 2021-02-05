Ядерное топливо из США: плюсы и минусы для Украины

Украина должна перейти на использование ядерного топлива из США, заменив им топливо из Российской Федерации, заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко. Перспективы такого шага и причины по которым продвигают Юрия Витренко на пост министра энергетики оценили украинские эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Полный переход на ядерное топливо из США займет не менее пяти лет"

Максим Билявский, ведущий эксперт Центра Разумкова, отмечает, что стратегическая задача снижения критической зависимости от поставок ядерного топлива из РФ на повестке дня — с первых дней провозглашения независимости Украины. И это, безусловно, верная цель.

"Американские компании присутствуют на отечественном рынке с 1992 года, однако первые тепловыделяющие сборки были загружены лишь в 2005 году на Южно-Украинской АЭС. Этому было несколько причин, в частности, сложность синхронизации технологического процесса и политическое сопротивление пророссийских чиновников в высоких украинских кабинетах. Относительно технологических сложностей — все 15 водо-водяные энергоблоки, которые эксплуатируются в Украине, созданы по советским проектам — 2 ВВЭР-440 и 13 ВВЭР-1000 (ВВЭР — водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой – прим. ред.). Их отличительная черта от других международных технологий — использование российского топлива дизайна "шестигранного типа". Однако, технические проблемы были решены", — подчеркивает Максим Билявский.

По его словам, в период 2014-2019 гг. было поставлено 24 партий под 42 американские тепловыделяющие сборки, а доля российской компании ТВЭЛ (название происходит от "тепловыделяющий элемент" — главный конструктивный элемент активной зоны гетерогенного ядерного реактора, содержащий ядерное топливо – прим. ред.) в поставках топлива для украинских АЭС за три года сократилось почти вдвое — с 90-95% до 50%.

"На сегодняшний день, готовы работать на американском ядерном топливе только две станции — Запорожская и Южно-Украинская, — продолжает Максим Билявский. — Дальнейший физический переход атомных энергоблоков на ядерное топливо американских энергоблоков, прежде всего, затруднен из-за неудовлетворительного финансового состояния Энергоатома. Поэтому первым шагом к увеличению поставок американского ядерного топлива должно стать финансовое оздоровление энергорынка. В текущих условиях полный переход на топливо из США может занять не менее 5 лет".

"Заявление Витренко — более политическое"

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что технически сделать полный переход украинских АЭС на топливо американской компании Westinghouse (Вестингауз) будет тяжело. А потом рассматривает заявление Витренко скорее как политическое.

"Он рассматривает сейчас ситуацию не как менеджер, который оценивает эффективность деятельности, к примеру, Энергоатома, каждой АЭС, каждого конкретного блока, каждой АЭС (Хмельницкая, Запорожская, Южно-Украинская, Ривненская), а с позиции целесообразности. И эта самая целесообразность может заключаться в том, что Витренко не является человеком Коломойского или Ахметова. Он — собирательный образ интересов европейских, американских компаний, той западной бизнес-среды, которая давно работает в Украине. И теперь выходит на другой уровень попытки влиять на экономику нашего государства. В том числе — на энергетические сектора. Это касается и генерации электроэнергии, и добычи газа, и его транспортирования. И, теперь вот, атомной энергетики", — поясняет Юрий Корольчук.

По его мнению, Витренко – человек, который будет выполнять то, что будет близко данным лоббистским группам, концентрирующимся вокруг ЕБРР, Мирового банка, МВФ.

"Потому и считаю его заявление о полном переходе на американское ядерное топливо — более политическим, — отмечает эксперт. – Более того, технически реализовать идею будет сложно. Первый момент — отсутствие конкуренции. Вот мы, к примеру, полностью перешли на топливо Вестингауз. И они могут делать цену, какую захотят. А она у них и так дороже (в зависимости от периодов — на 15-25%), чем российское, которое поставляет нам ТВЭЛ. Более того, в прежние годы мы закупали топливо Вестингауз в основном в резерв. Ведь его не на всех блоках можно использовать…".

Юрий Корольчук обращает внимание и на следующий момент: "Позиция российских властей в последнее время — минимизировать все отношения с Украиной. Это видно по всем направлениям. Транспорт, транзит газа, уголь… И по атому они тоже занимали такую позицию. При этом, согласно договору, Энергоатом должен был согласовывать с ТВЭЛ другие виды топлива. Но этого не делалось. Фактически, Энергоатом уже нарушал соглашения. Почему же россияне закрыли на это глаза? Возможно, потому что параллельно они заходят на европейский, американский рынки. Не исключено, что был достигнут некий консенсус: вы работайте в Украине, а мы заходим в другие регионы".

Эксперт предупреждает о том, что мощностей расположенного в Швеции завода Вестингауз может не хватить, чтобы обеспечить топливом все украинские АЭС.

"Витренко больше сегодня подает сигнал своим зарубежным партнерам, которые его поддерживают. Мол, готов делать всё, что в моих силах. Даже реализовывать то, что вряд ли реализуемо. Даже сам Вестингауз, как мне кажется, не захочет стать единоличным поставщиком ядерного топлива в Украину. Есть как риски того что не справится, так и риски обвинения в монополизме", — резюмирует Юрий Корольчук.

инистерство энергетики и окружающей среды в конце апреля нынешнего года утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год . В нем указано, каким образом будут работать предприятия "Энергоатома". Как сообщал портал "Комментарии", м

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