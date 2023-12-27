"Яндекс" перейдет под контроль путинских олигархов: что известно

Власти РФ запустили передачу компании "Яндекс" под контроль миллиардеров, близких к российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом сообщает издание Forbes, передает портал "Комментарии".

Кремль заинтересовался "Яндексом". Фото из открытых источников

Источник издания, близкий к "Яндексу" и брокерам, рассказал, что путинские олигархи вошли в капитал главной компании "Яндекса" — нидерландской Yandex NV. В дальнейшем кремлевские миллиардеры могут стать инвесторами "Яндекса".

Согласно данным Forbes, одним из возможных покупателей акций Yandex NV стал президент холдинга "Интеррос" и ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин. По информации источника, пакет акций, который может приобрести Потанин, по объему значительно превышает позиции других российских инвесторов, покупавших бумаги за аналогичный период.

Издание также пишет, что интерес к акциям Yandex NV проявил основной акционер ПАО "ЛУКойл" Вагит Алекперов.

Российские олигархи Владимир Потанин и Вагит Алекперов считаются близкими к Кремлю и лично Владимиру Путину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин подверг критике мужчин, уклоняющихся от службы в армии. Офицер предложил нежелающим вступать в ряды ВСУ посмотреть на фотографии полностью разрушенного города Марьинка Донецкой области и задуматься над тем, что российские оккупанты могут то же самое сделать с их родным населенным пунктом. Максим Жорин отметил, что населенные пункты, за которые шли бои, уже не отстроить и не восстановить. Как города, добавил майор ВСУ, "они теперь живут только в Google".

