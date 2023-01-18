Япония дала Украине отсрочку по долгам

Министр финансов Сергей Марченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Кунинор Мацудой подписал Соглашение, предусматривающее отсрочку платежей по кредитам, привлеченным от правительства Японии. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

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В частности, украинской стороне разрешили перенести погашение ссуд по четырем кредитным соглашениям на общую сумму более 50 миллионов долларов на 2027 — 2031 годы.





По словам Марченко, которого цитирует его прессслужба, согласие Токио на отсрочку платежей по обслуживанию и погашению ссуд "позволит уменьшить долговую нагрузку на госбюджет и направить средства на финансирование нужд безопасности и обороны".





Кроме того, чиновник выразил надежду, что Япония будет поддерживать Украину в течение текущего года, когда она будет председательствовать в G7.





Напомним, в сентябре Кабмин, а также правительства Канады, Франции, Федеративной Республики Германия, Японии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки подписали Меморандум о взаимопонимании по урегулированию вопроса платежей по обслуживанию государственного долга Украины.





Ранее Марченко в иноСМИ рассказал, что заявленной на 2023 год финансовой помощи партнеров Украине может не хватить, поскольку новые ракетные обстрелы увеличивают расход украинской экономики. По мнению Марченко, международные партнеры и финансовые учреждения должны найти новые инструменты, поскольку атаки на страну продолжаются. Таким эффективным решением, которое помогало бы в решении неотложных финансовых потребностей, может быть финансово-координационная платформа, предложенная президентом главой правительства. Идея создания этой платформы состоит в том, чтобы на регулярной основе собирать за столом страны-члены G7 и международные финансовые институты для обмена информацией о ключевых событиях и прогнозах, а также для обеспечения своевременного и эффективного направления финансовой помощи от разных доноров.







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