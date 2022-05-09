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Япония готова отказаться от российской нефти – премьер-министр Кисида

Отказ от российской нефти будет происходить в Японии поэтапно

сегодня, 08:49
Автор:

Нарожный Дмитрий
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Несмотря на существенную зависимость от энергоресурсов, Япония готова отказаться от российской нефти.

Япония готова отказаться от российской нефти – премьер-министр Кисида

Крупнейшая японская нефтеперерабатывающая компания Eneos Holdings уже прекратила закупки российской нефти. Фото: Eneos Holdings

Об этом 8 мая после виртуальной конференции лидеров G7, в ходе которой было заявлено о планах ведущих стран мира отказаться от импорта нефти из РФ, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает Reuters.

"Для страны, которая сильно зависит от импорта энергоресурсов, это очень сложное решение. Но координация с G7 важнее", – подчеркнул премьер.

В то же время, Кисида не уточнил, сколько времени нужно Японии на то, чтобы полностью отказаться от нефти из РФ. Он лишь добавил, что это будет происходить поэтапно.

Тем временем, как информирует агентство, крупнейшая японская нефтеперерабатывающая компания Eneos Holdings уже прекратила закупки российской нефти, начав закупать сырье на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что Российская федерация входит в пятерку крупнейших поставщиков сырой нефти и сжиженного природного газа в Японию.

В частности, в 2021 году Япония купила около 33 миллионов тонн нефти из России, что составляет 4% от общего импорта.

Кроме этого, японские компании имеют долю в крупных нефтегазовых проектах на территории России, в том числе, на Сахалине. 

Напомним, 4 мая, во время выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций против Российской федерации, который, в частности, включает эмбарго на импорт всей нефти из РФ.

Ранее сообщалось, что в марте этого года Великобритания, вслед за США, отказалась от закупки энергоносителей из Российской федерации.









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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-ban-russian-oil-imports-in-principle-pm-kishida-2022-05-08/
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