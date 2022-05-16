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За год прибыль Saudi Aramco взлетела почти в два раза

Рекордная квартальная прибыль обеспечена ростом цен на нефть и объемов продаж

сегодня, 11:15
Автор:

Нарожный Дмитрий
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В первом квартале текущего года чистая прибыль государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco составила 39,5 миллиардов долларов.

За год прибыль Saudi Aramco взлетела почти в два раза

Денежный поток Saudi Aramco от операционной деятельности вырос на 44%. Фото: Facebook/Saudi Aramco

Как говорится на сайте компании, это в 1,8 раза превосходит показатель соответствующего периода 2021 года. По информации компании, рекордная квартальная прибыль обеспечена ростом цен на нефть и объемов продаж, а также повышением рентабельности переработки и сбыта.

В частности, денежный поток Saudi Aramco от операционной деятельности вырос на 44%, составив $38,2 миллиардов долларов, свободный денежный поток увеличился на 68% и составил 30,6 миллиардов долларов.

Капитальные затраты Saudi Aramco в отчетный период составили $7,6 млрд, что на 7,5% ниже по сравнению с первым кварталом 2021 года. Компания отмечает, что ожидает роста капитальных затрат примерно до середины десятилетия для реализации долгосрочной стратегии развития.

На выплату дивидендов, по итогам своей деятельности за три месяца 2022 года Saudi Aramco направит 18,8 миллиардов долларов. Кроме того, принято решение распределить по одной бонусной акции на каждые десять акций компании.

Средняя суточная добыча углеводородов Saudi Aramco в первом квартале составила 13 миллионов баррелей нефти. В то же время, за аналогичный период прошлого года было добыто 11,5 миллионов баррелей.

Напомним, 11 мая на биржевых торгах рыночная капитализация государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco превысила стоимость корпорации Apple Inc: на биржевых торгах стоимость акций SA составили 2,43 триллиона долларов. Таким образом, она стала самой дорогой компанией в мире.





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Источник: https://www.aramco.com/en/news-media/news/2022/aramco-announces-first-quarter-2022-results
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