logo
Русский Українська

BTC/USD

38832.64

ETH/USD

2826.15

LTC/USD

191.63

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

33.50

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес экономика За сколько в Украине продали первую тюрьму
commentss НОВОСТИ Все новости

За сколько в Украине продали первую тюрьму

В торгах приняли участие 7 участников

сегодня, 19:44
Автор:

Данило Матюха

Сегодня, 3 июня, на аукционе продали имущество Львовской исправительной колонии №48, которая стала первым проданным в Украине заведением такого типа. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в своем Facebook.

За сколько в Украине продали первую тюрьму

Исправительная колония - фото из открытых источников

По информации политика, стартовая цена основного объекта составила 132 млн 674 тыс. 303 грн 55 копеек.

"Цена продажи по результатам торгов — 377 млн 500 тыс. гривен. Рост цены на аукционе — чуть ли не в три раза!", — сообщил Малюська.

Министр отметил, что в торгах приняли участие 7 участников и это первая продажа "Большой распродажи тюрем".

Он объяснил, что распределение вырученных средств будет происходить по принципу 30/70: 30% пойдет в государственный бюджет, 70% — на восстановление тюремной инфраструктуры и "Большая распродажа тюрем" превратится в "Большое строительство тюрем".

Напомним, что недавно министр юстиции Денис Малюська объявил о начале большой распродажи тюрем и выставил первый лот. Первым объектом, который будет открывать "тюремную распродажу", стал исправительный центр в поселке Коцюбинское. Локация находится в двух километрах от Киева. Как выглядит помещение и за сколько его можно купить, читайте в нашем материале.

Добавим, в Украине планируют создать новый тип тюрем, в которых будут обращать внимание на нормализацию жизни человека и адаптацию к социуму. Все детали вы найдете в нашем материале.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что в Киеве наблюдается повышение цен на недвижимость. В целом цены на квартиры на вторичном рынке выросли в среднем за год примерно на 5%. Сколько стоят столичные квартиры и где найти самый дешевый объект, читайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1442259216154796&id=100011121947008&from_close_friend=1¬if_id=1622727731990533¬if_t=close_friend_activity&ref=notif
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ