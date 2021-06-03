За сколько в Украине продали первую тюрьму

Сегодня, 3 июня, на аукционе продали имущество Львовской исправительной колонии №48, которая стала первым проданным в Украине заведением такого типа. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в своем Facebook.

Исправительная колония - фото из открытых источников

По информации политика, стартовая цена основного объекта составила 132 млн 674 тыс. 303 грн 55 копеек.

"Цена продажи по результатам торгов — 377 млн 500 тыс. гривен. Рост цены на аукционе — чуть ли не в три раза!", — сообщил Малюська.

Министр отметил, что в торгах приняли участие 7 участников и это первая продажа "Большой распродажи тюрем".

Он объяснил, что распределение вырученных средств будет происходить по принципу 30/70: 30% пойдет в государственный бюджет, 70% — на восстановление тюремной инфраструктуры и "Большая распродажа тюрем" превратится в "Большое строительство тюрем".

Напомним, что недавно министр юстиции Денис Малюська объявил о начале большой распродажи тюрем и выставил первый лот. Первым объектом, который будет открывать "тюремную распродажу", стал исправительный центр в поселке Коцюбинское. Локация находится в двух километрах от Киева. Как выглядит помещение и за сколько его можно купить, читайте в нашем материале.

Добавим, в Украине планируют создать новый тип тюрем, в которых будут обращать внимание на нормализацию жизни человека и адаптацию к социуму. Все детали вы найдете в нашем материале.



Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что в Киеве наблюдается повышение цен на недвижимость. В целом цены на квартиры на вторичном рынке выросли в среднем за год примерно на 5%. Сколько стоят столичные квартиры и где найти самый дешевый объект, читайте в нашем материале.

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