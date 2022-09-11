За вакансии обработчика фотографий и администратора салона в августе наблюдалась самая высокая конкуренция

В августе количество актуальных вакансий выросло до 48 547, что на 20% больше, чем в июле. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Work.ua.

Безработица

По данным сайта по поиску работы, за август пятерка регионов-лидеров по количеству размещенных вакансий не изменилась: Киевская — 13 758 (+27%), Львовская — 5 816 (+17%), Днепропетровская — 4 148 (+15%), Одесская — 2 674 (+26%) и Ивано-Франковская область — 1 720 вакансий (+24%).

В список областей с наибольшим приростом предложений работы также попали Сумская (+28%), Житомирская (+28%) и Полтавская области (+25%).

А вот в центре и на юге Украины рынок труда восстановился лишь на треть: в Днепропетровской – 41%, Киевской – 35%, Одесской – 33% от довоенных показателей.

Кого ищут

В последнем месяце лета самыми затребованными специалистами были продавцы-консультанты (3 438 вакансий (+52%), а также повара (1509 (+31%), водители — 1 518 (+20%), менеджеры по продажам — 3 790 (+17%), бухгалтера — 1 841 (+13%).

Отмечается, что соискатели разместили и обновили на 44% больше резюме, чем в августе прошлого года.

Второй месяц подряд в список должностей с самой большой конкуренцией попадают: "Обработчик фото" и "Администратор салона красоты" (в среднем 10 отзывов на вакансию в день), а также "Верстальщик" (9 отзывов), "Ассистент веб-дизайнера" (8), "Администратор офиса" (7). В то же время минимальная конкуренция со стороны соискателей наблюдалась вокруг вакансий парикмахера, врача УЗИ и эндокринолога.

Какую зарплату предлагают

Медиана зарплат по Украине держится на уровне 15000 грн, что соответствует уровню июля. Однако по сравнению с августом прошлого года медиана зарплат выросла. Так, самыми высокооплачиваемыми должностями, не связанными с ИТ-сферой, были медиабаер – 59 500 грн (+3%), телеведущий — 40 000 грн, водитель-международник — 37 500 грн (+7%), руководитель отдела продаж — 35 000 грн (+7%), высотник — 35 000 грн.

Не балуют зарплатами уборщиков, они получают самую маленькую зарплату, но и она немного выросла до 7500 грн (+7%).

Ранее эксперты рассказали "Комментариям", как улучшить ситуацию с безработицей в Украине. Так, по мнению Хмелевского, ситуацию можно улучшить за счет развития государственного сектора экономики. Для этого нужно наращивать объемы производства на предприятиях оборонного комплекса, энергетики и других отраслей, а также существенно увеличить госфинансирование восстановления.



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