Зачем Игорь Смелянский "шантажирует" правительство доставкой пенсий

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил на своей странице в Facebook, что компания отключает в своих отделениях все банковские терминалы из-за принудительно перевода пенсионеров на обслуживание в банки. Мера эта вынужденная, поскольку Пенсионный фонд Украины и Управление социальной защиты якобы заставляют украинцев получать пенсии и другие социальные выплаты на банковские карты, тем самым лишая "Укрпочту" доходов.



Зачем Укрпочта закрывает банковские терминалы

Игорь Смелянский ставил условие перед Кабмином: решить вопрос до 17:00 среды 19 мая 2021 года. Так как он не был выполнен, компания отключила терминалы.

Отметим, доставку пенсий украинцам оплачивает Пенсионный фонд Украины. Всего выплаты наличными получают около 3,6 млн человек. Соответственно, если пенсионеры будут получать деньги на банковские карты, то это может значительно сократить доходы "Укрпочты".

Правда, даже нынешние доходы от доставки пенсий являются по мнению того же Смелянского незначительными. Так, еще в сентябре 2020 года Игорь Смелянский заявлял Кабмину, что "Укрпочта" остановит доставку пенсий с 1 января 2021 года, если тариф на услугу не повысят. Также под удар могла попасть инвестиционная программа ЕБРР и ЕИБ на 100 млн евро, с которой, среди прочего, в дальнейшем были закуплены новые автомобили для передвижных почтовых отделений.

Вопрос тарифов на доставку пенсий обсуждался и 30 апреля во время совещания у премьер-министра Дениса Шмыгаля при участии главы "Укрпочты" Игоря Смелянского и министра соцполитики Марины Лазебной. По рассчетам Минсоцполитики расходы на оказание услуги по доставке пенсий должны были существенно сократиться с сентября 2021 года.

Напомним, что государственное предприятие "Укрпочта" начинает процесс приобретения банка. Компания уже сделала первые шаги и объявила тендер на оценщика, который сможет провести анализ финансово-хозяйственной деятельности и решить ряд налоговых и юридических вопросов. Ожидаемая стоимость тендера 3 500 000 грн. Сайт "Комментарии" попросил экспертов оценить инициативу.



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