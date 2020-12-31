Задолженность по зарплатам в Украине: кому не платят и как можно решить проблему

В Украине всё чаще возникают проблемы с задолженностью по зарплате. Есть сведения, что в некоторых регионах не платят врачам и учителям. В чём причины такой ситуации и какие могут быть последствия, в том числе для властей – "Комментарии" выясняли вместе с экспертами.



Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Кому больше всего задолжали

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины, кандидат экономических наук, магистр международного права Александр Шубин считает, что если перед работниками бюджетной сферы (учителя, врачи) образуется задолженность по зарплате – это уже крайняя точка не компетенции государственных органов.

"Если деньги задолжали преподавателям и медикам, значит, была допущена ошибка при бюджетном планировании, – отмечает эксперт. – На местном уровне руководители подразделений здравоохранения, образования, закладывают определенные потребности. Их сводят на уровне области, после чего подают в соответствующее министерство – Минобразования, МОЗ. А те уже передают потребности Минфину. Который чаще всего формирует затраты, исходя из доходов госбюджета. Они не балансируются. Как правило, берется потребность предыдущего года, куда закладывается плановое сокращение численности работников. У нас ведь каждый год идут такие реформы, что школ и больниц – всё меньше. 2020-й, по понятным причинам, стал исключением в медицинской сфере. Но раньше – всё шло по ниспадающей. В итоге закладывается изначально уменьшенный индикатор, с учетом роста ВВП и инфляции. И, чаще всего, к концу года средств не хватает. И долги правительство начинает гасить в пожарном порядке…"

Александр Шубин напоминает, что в Украине стала уже классической задолженность перед шахтерами.

"Она возникает стабильно – 3-4 раза в год, – подчеркивает он. – Профильные министерства просят деньги на реструктуризацию шахт, на компенсацию стоимости угля, на развитие. В этом год речь шла о 11-13 млрд, а в бюджет заложили всего 3-4 млрд. Естественно, их не хватает. И лишь когда шахтеры начинают бастовать, у нас, опять же, в пожарном порядке собираются правительство и парламент и ищут деньги. И так из года в год. Это следствие отсутствия государственной политики, стратегий в отрасли. Если решили закрывать убыточные шахты – должна быть соответствующая программа, перепрофилирование людей, поиск альтернативных источников энергии. Но у нас пока только разговоры. А воз и ныне там…"

Катастрофической называет эксперт ситуацию с задолженностью в оборонке.

"Мы живем в государстве, которое де-факто воюет. У нас огромная потребность в обороной технике. Есть нераспределенные средства по госзаказу оборонному. При этом на предприятиях, которые могли его выполнить (судостроительных, авиа- и так далее), копится задолженность. Это называется – доуправлялись", – резюмирует Александр Шубин.

Он обращает внимание, что в этом году задолженность по зарплатам в госсекторе впервые по экономически активным предприятиям стала превышать задолженность по частому сектору. Во многом эксперт связывает это с тем, что дела касательно задолженности по выплате зарплат практически не доходят до суда.

Для решения проблемы, считает Александр Шубин, в Украине давно следовало создать Фонд гарантирования выплаты задолженности по зарплате перед работниками предприятий-банкротов. Сегодня эта сумма превышает 1,1 млрд грн. Если бы такой Фонд был, люди получили бы возможность, не дожидаясь окончания процедуры банкротства, получить хотя бы часть задолженности. И искать другую работу.

"Последствия роста задолженности по зарплатам будут крайне негативны, – предупреждает эксперт. – Люди, которые не получают денег за свой труд, не могут расплачиваться за коммуналку (а тарифы при этом растут), не имеют средств к существованию. Падает покупательская способности, меньше денег идет в бюджеты всех уровней. Получаем риск роста преступности и уровня бедности в стране в целом".

При этом, отмечает Александр Шубин, после реформ последних лет, последствия для властей, во многом ответственных за ситуацию, минимизировались.

"Ранее был прокурорский контроль за выплатой зарплат. И последствия серьезные были – не только для директора предприятия-должника, но и для органа управления, который такое допустил. В нашем случае – то или иное Министерство. Сейчас законодательство существенно смягчилось, – говорит эксперт. – А надо бы разбирать каждый конкретный случай. В том числе – почему руководитель того или иного предприятия, учреждения, ведомства, где есть долги по зарплате, всё еще занимает свой пост".

Почва для давления на бизнес

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондар предлагает рассматривать вопрос с задержками зарплат в более широком аспекте. Так, считает он, власть готовит почву для фискального давления на бизнес.

"Бюджет 2020 года был бюджетом выживания, но не для всех. Все мы помним, когда из ковидного фонда увеличивались расходы на содержание правоохранительных органов и финансирование строительства дорог, – отмечает он. – Очевидно, что если не выплаты зарплат, в том числе бюджетникам, имеют место быть, следствием этого является недофинансирование определенных защищенных статей бюджета. Хотя представители Кабмина рапортовали о перевыполнении плана по поступлениям в бюджет-2020".

Денис Бондар не исключает, что такие вещи специально могут делаться властью.

"К примеру, для того, чтобы обосновать увеличение фискального давления на украинский бизнес и на ФОПов в 2021 году. При том, что они и так находятся не в лучшем финансовом состоянии после весеннего локдауна, осеннего "карантина выходного дня" и в ожидании январского ужесточения карантина", – отмечает эксперт.

Он также обращает внимание, что в бюджете 2021 года максимально увеличены расходы на правоохранительную систему (на 21 млрд грн), тогда как Пенсионного фонда – всего на 2 миллиарда.

"Также значительно были увеличены бюджеты Офиса президента, Верховной Рады и Кабмина. Всё это делает реальным предположение, что власть в следующем году, будет "трусить" бизнес очень сильно, чтобы удовлетворить свои возросшие аппетиты, – предупреждает Денис Бондар. – Исходя из расходов бюджета, пока мы видим, что последние два года в Украине строится полицейское государство, а не социальное, как написано в Конституции. И приоритет в финансировании – явно не за учителями, врачами и социально незащищенными слоями населения".

Ранее "Комментарии" писали, что в преддверии нового года, эксперты подсчитали среднюю зарплату в Украине и выяснили, что она сократилась на 187 гривен. В общем средняя зарплата официально трудоустроенных украинцев составляет 11 987 гривен.

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