Законопроекты №4475 и №4398 о реструктуризации валютных кредитов противоречат Конституции, – эксперты

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроекты о реструктуризации валютных кредитов №4475 и №4398. В свою очередь бизнес и эксперты их не поддержали. Об этом пишет "Апостроф" в материале "Реструктуризация валютных кредитов по-украински: угроза экономике и Конституции".



Законопроекты о реструктуризации валютных кредитов

Эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян отмечает, что законопроекты являются фактором дестабилизации банковского сектора Украины. Он также указал на проблему неравных условий для заемщиков.

"Часть из них взяли на себя ответственность и добросовестно выплачивали кредиты, параллельно развивались другие тенденции, когда определенные люди не желали платить, видимо полагая, что кто-то другой должен это сделать за них. Те законодательные инициативы, которые проталкиваются в Раде, играют в пользу злостных неплательщиков и морально подавляют тех, кто платит, внушается идея, что не платить – это нормально, причем исходит это от государства. Подрывается стабильность банковской системы", – отмечает Егор Киян.

Замечания к проектам закона есть также у Американской торговой палаты в Украине, Европейской Бизнес Ассоциации, Независимой ассоциации банков Украины, Союза украинских предпринимателей и Форума ведущих международных финучреждений в письме к президенту Владимиру Зеленскому, главе парламента Дмитрию Разумкову и председателю комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву.

В письме выделили проблемы проекта: безосновательное распространение условий реструктуризации на кредиты, по которым обязательства не погашены; нарушение принципа обязательности судебных решений и необходимость повторного рассмотрения судами споров о взыскании долгов, что противоречит Конституции; перерасчет уплаченных должником сумм (потребует проведения погашений долгов кредитором); продление моратория на взыскание обеспечения по кредитам (позволяет заемщикам игнорировать условия договоров); неэффективность механизма реструктуризации кредитов, не предусмотрен алгоритм оформления договоров о реструктуризации.

Кроме того, в Независимой ассоциации банков Украины указали на проблемные нормы проекта №4475: расширение круга кредитов на льготную реструктуризацию; двойное дисконтирование задолженности; прощение части задолженности при реструктуризации; ограничение права требования нового кредитора; расширение площади жилья при льготной реструктуризации; признание не подлежащим исполнению решения суда о взыскании долга при реструктуризации; реструктуризация без совершения сделок и надлежащего оформления документации; продление моратория на взыскание обеспечения по ипотечным валютным кредитам. В законопроекте №4398 Ассоциация видит следующие проблемы: уменьшение размера требований кредитора по процедуре реструктуризации в банкротстве; установление судом минимальной суммы в случае недостаточности доходов должника; исключении нормы пункта 4 ст. 123 Кодекса по делу о банкротстве физлица, если должник не имеет возможности выплачивать задолженность; производство по делу о банкротстве без арбитражного управляющего, если кредитор обеспечен, и должник не имеет активов кроме жилья; списание остатка задолженности в рамках ипотеки по решению суда.

Представители бизнеса обратились к нардепам касательно этих законопроектов с предложениями ко второму чтению.

В Нацбанке обращают внимание на нецелесообразность проведения принудительной реструктуризации валютных кредитов, а также акцентируют внимание на том, что ее необходимо проводить на приемлемых для банков и заемщиков условиях.

Напомним, правительство утвердило новые условия кредитования.

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