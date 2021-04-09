Законопроекты №4475 и №4398 о реструктуризации валютных кредитов противоречат Конституции, – эксперты

BTC/USD
58564.48
ETH/USD
2078.56
LTC/USD
226.13
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроекты о реструктуризации
валютных кредитов №4475 и №4398. В свою очередь бизнес и эксперты их не
поддержали. Об этом пишет "Апостроф"
в материале "Реструктуризация валютных кредитов по-украински: угроза экономике
и Конституции".
Законопроекты о реструктуризации валютных кредитов
Эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян отмечает,
что законопроекты являются фактором дестабилизации банковского сектора Украины.
Он также указал на проблему неравных условий для заемщиков.
Замечания к проектам закона есть также у Американской торговой палаты в
Украине, Европейской Бизнес Ассоциации, Независимой ассоциации банков Украины,
Союза украинских предпринимателей и Форума ведущих международных финучреждений
в письме к президенту Владимиру Зеленскому, главе парламента Дмитрию Разумкову и председателю комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной
политики Даниилу Гетманцеву.
В письме выделили проблемы проекта: безосновательное распространение
условий реструктуризации на кредиты, по которым обязательства не погашены;
нарушение принципа обязательности судебных решений и необходимость повторного
рассмотрения судами споров о взыскании долгов, что противоречит Конституции;
перерасчет уплаченных должником сумм (потребует проведения погашений долгов
кредитором); продление моратория на взыскание обеспечения по кредитам
(позволяет заемщикам игнорировать условия договоров); неэффективность механизма
реструктуризации кредитов, не предусмотрен алгоритм оформления договоров о
реструктуризации.
Кроме того, в Независимой ассоциации банков Украины указали на проблемные
нормы проекта №4475: расширение круга кредитов на льготную реструктуризацию;
двойное дисконтирование задолженности; прощение части задолженности при
реструктуризации; ограничение права требования нового кредитора; расширение
площади жилья при льготной реструктуризации; признание не подлежащим исполнению
решения суда о взыскании долга при реструктуризации; реструктуризация без
совершения сделок и надлежащего оформления документации; продление моратория на
взыскание обеспечения по ипотечным валютным кредитам. В законопроекте №4398
Ассоциация видит следующие проблемы: уменьшение размера требований кредитора по
процедуре реструктуризации в банкротстве; установление судом минимальной суммы
в случае недостаточности доходов должника; исключении нормы пункта 4 ст. 123
Кодекса по делу о банкротстве физлица, если должник не имеет возможности
выплачивать задолженность; производство по делу о банкротстве без арбитражного
управляющего, если кредитор обеспечен, и должник не имеет активов кроме жилья;
списание остатка задолженности в рамках ипотеки по решению суда.
Представители бизнеса обратились к нардепам касательно этих законопроектов
с предложениями ко второму чтению.
В Нацбанке обращают внимание на нецелесообразность проведения принудительной
реструктуризации валютных кредитов, а также акцентируют внимание на том, что ее
необходимо проводить на приемлемых для банков и заемщиков условиях.
Напомним, правительство утвердило новые
условия кредитования.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости