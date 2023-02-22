Закрыть лазейку: как страны Запада могут помешать России обходить санкции

В ЕС назрела идея открыть в Брюсселе санкционный штаб, нацеленный сделать невозможным обход санкций со стороны России. Платформа станет местом, где государства-члены смогут объединять информацию и ресурсы касательно эффективности санкций и уклонения от них. Ожидается, что новый санкционный штаб создаст контрольный список секторов и торговых потоков с высоким риском обхода. "Комментарии" поинтересовались у специалистов, как цивилизованный мир может сделать невозможным уклонение Россией от санкций.

Фото: https://www.gettyimages.com





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По мнению политолога Виталия Балы, наиболее действенным средством будет оглашение России страной-террористом.





"Тогда те компании, которые так или иначе задействованы в том, чтобы помогать обходить санкции, будут больше думать, потому что будут подвергаться серьезным проблемам, которые вытекают из того статуса помощника страны-террориста", — рассуждает он.





Виталий Бала говорит: этот шаг будет означать полную изоляцию РФ, поэтому США пока затягивают с таким решением.





“Надо просто наложить санкции на те страны, которые помогают России обходить санкции. Особенно против Турции. Анкара играет. Китай даже не играет, как ни странно. Против Грузии также нужны санкции. Больше санкций на сегодняшний день Россия обходит через Турцию и Грузию”, — говорит экономист Александр Охрименко.





США может наложить такие санкции, продолжает он, а Евросообщество – под вопросом.





Ранее глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике ВРУ Даниил Гетьманцев обратил внимание на то, что Москве обходить западные санкции помогают страны ОДКБ. Так, неожиданно после введения санкций против России невиданными темпами выросли объемы закупки товаров, производимых в Европе и США, теми странами, где к 2022 году они были значительно меньше. Речь идет о десятках и даже сотнях процентов роста. К примеру, экспорт из ЕС в Армению вырос на 70%, в Кыргызстан – на 85%. Поставки американских товаров в Кыргызстан увеличились на 150%, в Таджикистан – на 220%, в Армению – на 350%.