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Запад им не рад. Российские богачи все чаще выводят деньги в РФ

Санкции заставляют бизнесменов возвращаться в Россию

сегодня, 00:55
Автор:
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Марьян Ощановский
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Богатые россияне боятся конфискации активов на Западе, поэтому все чаще выводят свои деньги в Россию.

Запад им не рад. Российские богачи все чаще выводят деньги в РФ

Российские миллиардеры возвращают свои активы в РФ. Фото из открытых источников

Как пишет издание Bloomberg, богачи из РФ привыкали к мнению, что российским гражданам больше не рады на Западе и рассматривают разные варианты возвращения домой своих активов.

Два российских миллиардера, говоривших с изданием на условиях анонимности, рассказали, что теперь они могут вести бизнес только в России, поскольку там им не нужно думать о конфискации активов.

Bloomberg отмечает, что большинство попавших под санкции миллиардеров предпочитают перевести активы домой. Они предполагают, что их семьям придется строить новую жизнь в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российских школьников заставили смотреть так называемую инаугурацию диктатора РФ Владимира Путина. Российские образовательные учреждения массово отчитывались в соцсетях о пересмотре учащимися прямой трансляции церемонии вступления российского диктатора на главную должность в Кремле. Как известно, 7 мая в Москве прошла "инаугурация" Владимира Путина, который в пятый раз возглавил РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается достичь большей субъектности для Европы, чтобы не быть на одной из сторон в противостоянии США и Китая, считает политолог Игорь Чаленко. "Макрон хочет стать лидером нового полюса в геополитике. Французский лидер пытается выделить Европу в территориальном измерении, которая будет иметь свою отдельную позицию. Поэтому он активно работает над темой стратегической автономии Европы. В то же время Макрон боится возможного конфликта между Китаем и США и пытается вместе с Европой. выйти из этого поезда", — заявил политолог.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-08/russian-billionaires-find-war-in-ukraine-has-created-new-succession-challenges?srnd=homepage-europe
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