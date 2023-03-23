Западные компании продолжают работать с Россией: исследования

Несмотря на санкции, более 1 400 компаний из ЕС и стран Большой семерки все еще работают в России, согласно исследованию, проведенному Йельским университетом. Об этом сообщают "Комментарии" с ссылкой на Wilson Center.

Санкції проти агресії Путіна

Эти компании — от информационных технологий до логистических фирм — помогают России продолжать стимулировать свою экономику и финансировать продолжающуюся войну, пишут исследователи.

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При этом, по данным швейцарского Университета Сент-Галлена, только 9% компаний из стран ЕС и G7 вышли из России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

"Их выводы отрицают нарратив о том, что западные фирмы массово покидают рынок. По сути, многие компании с головными офисами в этих странах противостояли давлению со стороны правительств, средств массовой информации и неправительственных организаций с требованием покинуть Россию после вторжения в Украину", – говорится в сообщении.

К моменту полномасштабного вторжения в России работали 2405 дочерних компаний, принадлежавших 1404 компаниям из ЕС и G7.

Отметим, что глава правительства Украины сообщил, что на послевоенное восстановление Украины понадобится почти полтриллиона долларов. Прежде всего, речь идет о восстановлении в пяти отраслях — энергетическая инфраструктура, жилье, критическая инфраструктура, экономика и гуманитарное разминирование.

Тем временем, Медведев рассказал, готова ли Россия к переговорам с Западом.

При этом, благодаря СМИ, стали известны имена 12 друзей Путина — в списке неожиданные "имена". Так, The Economist проанализировал страны мира по 11 параметрам в трех областях и создал "Индекс друзей Путина".