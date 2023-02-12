Западные компании, решившие покинуть Россию, вынуждены продавать активы с 50% дисконтом - The Economist

До войны европейские и американские фирмы имели прямые инвестиции в Россию на сумму около 350 миллиардов долларов.

Макдональд покинул рф в мае 2022





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Указ, изданный после вторжения [в Украину], обязывает закрывающиеся в России западные компании сначала получить разрешение, затем они могут продать свои активы только по установленным правительством ценам, со скидкой 50% или более к их рыночной стоимости", – пишет The Economist.





В этой связи возникла коррумпированная система.





"Один западный промышленник, который помогает нескольким европейским компаниям покинуть Россию, говорит, что оппортунистические россияне и даже жители Запада используют свои связи в правительстве, чтобы получить выгодные соглашения. "Мы вернулись в 1990-е", — говорит он, в дикие времена гангстерского капитализма. "Можно с уверенностью предположить, что новые владельцы будут игнорировать такие тонкости как санкции, когда они завладеют", — говорится в материале.





Ограничения являлись частью пакета экстремальных мер, введенных российскими технократами для стабилизации экономики в течение нескольких месяцев после вторжения, отмечает The Economist. До вторжения многие из них были явно недовольны идеей неспровоцированной войны, которая рисковала разрушить модернизацию экономики, на создание которой они потратили свою карьеру. Несколько, включая Эльвиру Набиуллину, главу Центрального банка России, Германа Грефа, главу крупнейшего в России Сбербанка и Алексея Кудрина, бывшего министра финансов-реформиста, якобы сделали замечание Путину, увидев, что планируется вторжение.





Но они быстро вступили в линию, когда началась война, не дав разгореться полномасштабному финансовому кризису и взяв инфляцию под контроль. Лишь горстка чиновников более низкого уровня ушла в отставку из центрального банка и министерства финансов.





"Один бывший чиновник центрального банка говорит, что он был одновременно поражен и ошеломлен усилиями его коллег удержать военную машину на плаву. "Они понимали, что делают, даже утешая себя, делая вид, что люди, которые их заменят, будут хуже". Один высокопоставленный источник, близкий к Кремлю, говорит: "Элита – это заключенные. Они цепляются. Когда вы там так долго, место это все, что у вас есть", — цитирует его The Economist.





Есть и среди чиновников сторонники жесткой линии, агитирующие за более радикальные изменения. Некоторые мечтают об устранении важных фигур, которых они считают прозападными. Но пока эти люди будут поддерживать финансирование его военных усилий, Путин вряд ли согласится, считают авторы издания.