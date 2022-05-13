Запасы алюминия в мире рухнули до рекордного минимума

По состоянию на 13 мая, запасы алюминия на складах согласно данным Лондонской биржи металлов (LME), сократились до рекордного минимума.

Годовое падение запасов алюминия может побить все рекорды. Фото: Pixabay

По данным агентства Bloomberg, запасы упали на 9,7%, и составили 260,275 тысяч тонн, что является самым низким уровнем с начала отслеживания этих данных в 1997 году.

В агентстве отмечают, что в 2022 году запасы сократились на 63% из-за высокого спроса на металл при сокращении производства, а годовое падение запасов алюминия может побить все рекорды.

Кроме этого, цена этого металла в ходе торгов на LME подскочила на 0,58% и составила 2,758 тысячи долларов за тонну.

По данным Bloomberg, стоимость алюминия достигла рекордного максимума в марте текущего года, но после этого понизилась на 33% из-за увеличивающихся опасений замедления глобального экономического роста и сокращением спроса в Китае, вызванных карантинными ограничениями, которые связаны с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

"Мы наблюдали мощное ралли на рынке алюминия, а теперь видим довольно сильную коррекцию. Перспективы спроса по всему миру являются довольно слабыми, однако риск недостатка предложения по-прежнему очевиден", – заявил аналитик Sucden Financial Ltd.Джорди Уилкис.

Ранее сообщалось, что Украина за четыре месяца прошлого года увеличила импорт алюминиевых руд и концентрата (бокситов) на 44,7%. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года, импорт возрос до 1 млн 777,930 тысяч тонн.

По данным Государственной таможенной службы, за этот период импорт бокситов в денежном выражении возрос на 51,3% и составил 81,185 миллионов долларов.

Алюминиевы руды импортировали, в основном, из таких стран как Гвинея (58,69% поставок), Бразилия (23,6%) и Гана (16,79%).





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