Запасы алюминия в мире рухнули до рекордного минимума

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Нарожный Дмитрий
По состоянию на 13 мая, запасы алюминия на складах согласно данным Лондонской биржи металлов
(LME), сократились до рекордного
минимума.
Годовое падение запасов алюминия может побить все рекорды. Фото: Pixabay
По данным агентства Bloomberg, запасы упали на 9,7%, и составили 260,275 тысяч тонн, что является самым низким уровнем с начала отслеживания этих
данных в 1997 году.
В агентстве отмечают, что в 2022 году запасы
сократились на 63% из-за высокого
спроса на металл при сокращении производства, а годовое падение запасов
алюминия может побить все
рекорды.
Кроме этого, цена этого
металла в ходе торгов на LME подскочила на 0,58% и составила 2,758 тысячи
долларов за тонну.
По данным Bloomberg,
стоимость алюминия достигла
рекордного максимума в марте текущего года, но
после этого понизилась на 33% из-за
увеличивающихся опасений замедления глобального экономического роста и сокращением спроса в
Китае, вызванных карантинными ограничениями, которые связаны с пандемией
коронавирусной инфекции COVID-19.
"Мы наблюдали мощное ралли на рынке алюминия, а теперь видим довольно сильную коррекцию. Перспективы спроса по всему миру являются довольно слабыми, однако риск недостатка предложения по-прежнему очевиден", – заявил аналитик Sucden Financial Ltd.Джорди Уилкис.
Ранее сообщалось, что Украина за четыре месяца прошлого года увеличила импорт алюминиевых руд и концентрата (бокситов) на 44,7%. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года, импорт возрос до 1 млн 777,930 тысяч тонн.
По данным Государственной таможенной службы, за этот период импорт бокситов в денежном выражении возрос на 51,3% и составил 81,185 миллионов долларов.
Алюминиевы руды импортировали, в основном, из таких стран как Гвинея (58,69% поставок), Бразилия (23,6%) и Гана (16,79%).
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