Солнечный алюминий, умные кроссовки и четырехдневная рабочая неделя: деловые итоги недели (Часть 1)

Ускорение производства и достижения цели затрагивают все сферы делового мира: от скорости самоорганизации работников до скорости выхода на потребителя. Дроны как норма доставки, самоодевающиеся кроссовки, домашний бизнес в интернете и глобальный отказ от углеродных производств – в обзоре деловых итогов недели от портала "Комментарии".



Воскресенье, 31 января

Xiaomi – не военная

Китайский производитель смартфонов Xiaomi Corp в воскресенье, 31 января, заявил, что его юридическая жалоба на Министерство обороны США и Министерство финансов США заключалась в защите интересов компании. За несколько дней до этого компания подала жалобу в окружной суд Вашингтона на ведомства, добиваясь исключения китайского производителя смартфонов из официального списка компаний, связанных с вооруженными силами Китая.

Xiaomi заявила, что решение США включить компанию в "коммунистическую китайскую военную компанию" было "фактически неверным", и заявила, что она просила суды признать это решение незаконным. Министерство обороны под руководством администрации Дональда Трампа в средине января добавило Xiaomi и восемь других компаний в список, что можно приравнять к требованию к американским инвесторам избавиться от своих активов в фирмах к установленному сроку.

Xiaomi заявила, что 75% голосующих акций компании в рамках взвешенной структуры принадлежали соучредителям Линь Бин и Лэй Цзюнь, без права собственности или контроля со стороны физического или юридического лица, связанного с вооруженными силами.

Playboy скупает розничную сеть

Playboy Enterprises Inc приближается к сделке по приобретению материнской компании сети сексуального здоровья Lovers, поскольку сеть планирует развивать свой бренд после закрытия одноименного журнала.

Приобретение знаменует собой последнюю попытку Playboy использовать свой знаменитый логотип в виде силуэта кролика для расширения на арене потребительских товаров. Он уже извлекает выгоду из своего бренда, продавая все – от одежды до произведений искусства.

По словам источников, сделка будет стоить материнской компании Lovers TLA Acquisition Corp примерно в 25 млн долл. и может быть объявлена уже в понедельник, но анонимно, поскольку подробности еще не были опубликованы.

В октябре Playboy согласился выйти на биржу путем слияния с компанией Mountain Crest Acquisition Corp. Согласно условиям сделки, Playboy оценили в 413 млн долл., включая долги.

После закрытия сделки Playboy снова станет публичной компанией. Отметим, бренд перешел в частные руки в 2011 году, в результате сделки в размере 207 млн долл., которая состоялась благодаря основателю Playboy Хью Хефнеру.

Lovers работает онлайн, а также в 41 магазине в пяти штатах США, где продаются товары для сексуального здоровья, включая нижнее белье. А то же время Playboy в прошлом году прекратил выпуск своего журнала

Без рук и шнурков

Nike представляет свою первую пару кроссовок без шнурков. Создание такого продукта обусловлено современными тенденциями, согласно которым люди во всем мире все чаще отдают приоритет удобной и комфортной обуви.

Кроссовки Go FlyEase позиционируют как такие, которые не требуют дополнительных действий, вроде необходимости зашнуровать шнурки. Компания заявила, что частично была вдохновлена азиатскими культурами, где принято снимать обувь перед входом в дом, когда люди больше не хотят касаться грязных поверхностей, таких как подошва обуви.

"Эта обувь действительно соответствует нашей сегодняшней ситуации, когда мы живем во времена CCOVID-19, – сказала Сара Рейнертсен, менеджер FlyEase Innovation в Nike. – На самом деле это нововведение, которое уже некоторое время готовится на нашей инновационной кухне ... но оно появилось как раз в нужное время, когда нам это было нужно больше, чем когда-либо".

Go FlyEase – это часть линейки кроссовок Nike FlyEase для бега, футбола и баскетбола.

"Мы давно пользуемся шнурками, – сказал Райнертсен о решении Nike отказаться от них. – Но люди пытаются обойти эти шнурки, они пытаются одной ногой закрепить обувь и выскользнуть. Потому мы хотели сделать обувь проще для всех".

По словам Райнертсена, новейшая обувь Nike предназначена не для занятий спортом на выносливость, а для повседневных движений, таких как ходьба. Новые кроссовки будут доступны для избранных участников Nike на ее крупнейших рынках по розничной цене 120 долл. за пару, начиная с 15 февраля. Позже обувь будет продаваться более широко.

Джон Матце уволен из Parler

Parler уволил своего генерального директора после того, как в прошлом месяце социальная сеть была отключена из-за ее роли в беспорядках в Капитолии.

Джон Матце сообщил Wall Street Journal, что его уволил совет директоров компании, который контролируется консервативным политическим спонсором Ребеккой Мерсер.

"В течение последних нескольких месяцев я встречал постоянное сопротивление своему видению продукта, моей твердой вере в свободу слова и моему взгляду на то, как следует управлять сайтом Parler, – сказал он в заявлении. – Например, я выступал за большую стабильность продукта и за то, что считаю более эффективным подходом к модерации контента".

В записке для сотрудников Parler, полученной Fox News, Матце написал: "29 января 2021 года совет директоров Parler, контролируемый Ребеккой Мерсер, решил немедленно сократить мою должность генерального директора Parler. Я не участвовал в этом решении".

Понедельник, 1 февраля

Серебро дороже золота

Серебро за день выросло на 10%. Спекулянты массово инвестировали в металл. Стоимость фьючерсов на серебро 1 февраля выросла на 10% и достигла 30 долл. за унцию. Заявки на покупку драгметалла существенно превосходят заявки на продажу, сообщает Bloomberg 1 февраля.

Ряд пользователей социальной сети Reddit стали массово скупать серебро, чтобы оказать давление на банки, пытающиеся заработать на снижении его цены, пишут эксперты Financial Times. Ранее трейдеры с Reddit прославились скоординированной скупкой акций некоторых компаний, что вызвало искусственный дефицит на рынке и колоссальный рост стоимости бумаг.

Пенсионный фонд Норвегии отказался от нефти

Государственный пенсионный фонд Норвегии (также известный как Нефтяной фонд) – крупнейший фонд национального благосостояния в мире – продал весь пакет акций компаний, которые работают в сфере разведки и добычи нефти. Об этом заявил заместитель главы Norges Bank Investment Management (NBIM) Тронд Гранде.

NBIM является подразделением норвежского центробанка и отвечает за управление фондом.

По словам Тронда Гранде, стоимость нефтяного портфеля фонда в 2019 году составляла порядка 6 млрд долл., и он был полностью распродан к концу прошлого года.

Как отмечает Bloomberg, этот шаг завершает многолетний процесс выхода суверенного фонда из той отрасли, которая определяла экономику Норвегии на протяжении большей части последнего полувека.

По итогам 2020 года фонд получил второй по величине доход более чем за двадцать лет – его стоимость выросла на 1,07 трлн норвежских крон (123 млрд долл.), или на 10,9%. Однако инвестиции в нефтегазовую отрасль принесли убыток почти в 10 млрд долл.

Нефтяной фонд по-прежнему владеет акциями интегрированных нефтекомпаний, в частности, Royal Dutch Shell Plc.

Warungs – районный бизнес

Bukalapak – это индонезийский рынок электронной коммерции, призванный помочь миллионам домашних киосков страны выйти в Интернет. Сегодня компания может похвастаться десятками миллионов клиентов на обширном архипелаге.

Индонезия известна своими миллионами традиционных семейных уличных киосков, или "варюнг". Но за кулисами многих из них стоит многомиллиардный бизнес.

Warungs – это услуга, когда в своем доме ты можешь открыть собственный магазинчик на первом этаже или во дворе и продавать товары первой необходимости: воду, мыло, кофе или что-то еще. В 2017 году компания запустила Mitra Bukalapak, чтобы помочь этим магазинам конкурировать с современными ритейлерами, предлагая дополнительные онлайн-услуги, такие как оплата счетов и пополнение баланса телефона.

Mitra Bukalapak также связывает warungs с дистрибьюторами потребительских товаров, сужая их цепочки поставок, снижая себестоимость их товаров и увеличивая прибыль этих микробизнесов.

Британия уходит в новое партнерство

Через год после официального выхода из ЕС британское правительство заявило, что оно хочет присоединиться к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) с участием 11 стран.

Министр по международной торговле Лиз Трасс собирается в понедельник поговорить с официальными лицами в Японии и Новой Зеландии, чтобы официально сделать запрос. Ожидается, что переговоры начнутся в этом году.

Правительство заявляет, что присоединение к партнерству углубит связи с быстрорастущими экономиками, включая Мексику, Малайзию и Вьетнам.

США, крупнейшая экономика мира, не участвует в этом партнерстве; бывший президент Дональд Трамп вывел страну из своего предшественника – Транстихоокеанского партнерства. Китай, экономика № 2 в мире, также не участвует в этом договоре.

Цель присоединения Великобритании – получить выгоду от более низких тарифов для британской экономики. Правительство заявляет, что партнерство снимает тарифы на 95 процентов товаров, продаваемых между членами партнерства. Это гораздо более свободная договоренность, чем для членов ЕС, от которой Великобритания официально вышла 31 января 2020 года, поскольку Транстихоокеанское соглашение не предполагает глубокой политической интеграции.

Социальный свет

Кабинет министров Украины внес электроэнергию в список социально значимых товаров для госрегулирования, утвержденных постановлением №341 от 22 апреля 2020 года. Соответствующее постановление Кабмина №64 от 1 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

Ранее, 18 января 2021 года, Кабмин внес в перечень социально значимых товаров природный газ, чтобы иметь возможность установить предельную цену на него на период карантина.

Как пояснили в НКРЭКУ, это обусловлено тем, что 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составит 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления. Очередное повышение тарифов возможно уже с 1 апреля следующего года.

Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.

Вторник, 2 февраля

Глава Нацбанка анонсировал создание специального финансового суда

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) ведут переговоры о создании специального финансового суда для урегулирования споров между кредиторами и заемщиками для сдерживания роста проблемный неработающих кредитов. Об этом сообщил в интервью Reuters во вторник глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

По словам главы Нацбанка, такой судебный орган должен обеспечить лучшую защиту кредиторов, которые иногда не могут вернуть свои займы ввиду коррумпированности судебной системы, а также способствовать снижению доли проблемной задолженности с нынешних 42% до 24% к 2023 году.

Глава НБУ добавил, что сокращение объема проблемных кредитов поможет привлечь иностранных частных инвесторов в банковскую систему Украины, более половины которой сейчас остается в руках государства.

Сланец подводит

Exxon Mobil Corp во вторник сообщила об историческом годовом убытке после того, как пандемия COVID-19 ударила по ценам на энергоносители и снизила стоимость объектов добычи сланцевого газа компании более чем на 20 миллиардов долларов.

В прошлом году Exxon сократила расходы на новые проекты почти на треть, обрисовав в общих чертах планы сократить до 15% своей рабочей силы, добавив 21 млрд долл. в свой долг для покрытия убытков и реструктуризации.

Компания сообщила о чистом годовом убытке в размере 22,4 млрд долл. за 2020 год от списаний и убытков от добычи и переработки нефти по сравнению с годовой прибылью в размере 14,34 млрд долл. в 2019 году.

Но акции Exxon, потерявшие четверть своей стоимости за последние 12 месяцев, во вторник выросли на 4,3% до 46,84 доллара.

"На улучшение ситуации уйдет некоторое время", – сказал Бирадж Борхатария, аналитик RBC Capital Markets, отметив, что компания еще не покрывает свои дивиденды и капитальные расходы денежными средствами от операционной деятельности.

Однако с восстановлением цен на нефть Exxon может начать выплачивать дивиденды и выплатить 68 миллиардов долларов долга на своем балансе, сказал Вудс. В этом году нефть выросла на 11% и торгуется на уровне, предшествующем пандемии.

Ford инвестирует в Африку

Ford Motor Co. инвестирует 1,05 млрд долл. в свои производственные операции в Южной Африке, включая модернизацию для расширения производства своего пикапа Ranger, заявил во вторник американский автопроизводитель.

Эти инвестиции направлены на увеличение установленной мощности Ford в Южной Африке со 168 тыс. авто до 200 тыс. автомобилей, сказала Андреа Кавалларо, операционный директор Ford International Market Group.

"Это самая крупная инвестиция за 97-летнюю историю Ford в Южной Африке и одна из крупнейших в истории местной автомобильной промышленности", – сказал он на официальном мероприятии.

Ford вместе с мировыми автопроизводителями, включая Volkswagen, Toyota и Nissan, наращивает производство в Африке, которую отрасль рассматривает как большой неиспользованный рынок для продаж новых автомобилей.

Около трети местного производства Ford продается в Южной Африке и других странах Африки к югу от Сахары, а остальная часть экспортируется в другие страны.

Южноафриканские инвестиции Ford включают 683 млн долл. на модернизацию технологий и создание новых мощностей на своем заводе в Сильвертоне, пригороде административной столицы Претории, и 365 млн долл. на модернизацию оборудования на основных заводах-поставщиках.

Завод также будет производить пикапы Volkswagen в рамках альянса Ford-VW.

Расширение производства создаст 1200 рабочих мест в компании Ford в Южной Африке, увеличив местную рабочую силу до 5 500 человек, а также добавив примерно 10 000 новых рабочих мест в сети поставщиков автопроизводителя.

По словам Кавалларо, Ford также стремится к 2024 году сделать завод в Сильвертоне полностью энергонезависимым и углеродно-нейтральным.

Испания на три года переходит на четырехдневную рабочую неделю

Правительство Испании приняло национальный пилотный проект, предусматривающий введение в стране 4-дневной рабочей недели: эксперимент продлится три года.

Отмечается, что на проект выделяется 50 млн евро. Этими средствами правительство Испании будет поддерживать компании-участницы пилотного проекта, которые сократят рабочую неделю до 32 часов. При этом важно, что одновременно они не будут уменьшать заработную плату работников.

Эта инициатива призвана увеличить производительность труда, но без падения доходов бизнеса. Он выразил надежду, что пилотный проект покажет компаниям выгоду 4-дневной рабочей недели и будет мотивировать самостоятельно переходить в такой режим без поддержки государства.

В Microsoft Japan после введения 4-дневной рабочей недели производительность работников выросла на 40%. Кроме того, на 23% сократились затраты компании на электроэнергию и на 59% – объемы печати документов.

Эксперимент с 4-дневной рабочей неделей также вводили в компании Perpetual Guardian в Новой Зеландии. Через некоторое время работники рассказали, что они стали меньше нервничать, производительность труда выросла, а затраты компании на электроэнергию сократились. В то же время некоторые сотрудники заявили, что в дополнительный выходной скучали без коллег и работы. Впоследствии компания решила уже полноценно запустить сокращенную рабочую неделю.

BP потерпела первые убытки за десятилетие.

В прошлом году British Petroleum понесла убытки в размере 5,7 млрд долл., впервые за десятилетие, поскольку пандемия нанесла серьезный ущерб спросу на нефть, а энергетическая компания предупредила о жестком начале 2021 года на фоне широко распространенных ограничений на поездки.

Однако, несмотря на слабую конъюнктуру, генеральный директор Бернард Луни сообщил агентству Рейтер, что переход компании к более экологичному будущему продолжается. Он нацелен на увеличение выработки возобновляемой энергии до 50 гигаватт (ГВт) к 2030 году с 3,3 ГВт в настоящее время, при одновременном сокращении добычи нефти с целью сокращения выбросов парниковых газов.

В последний квартал 2020 года British Petroleum отчиталась о прибыли в размере 115 млн долл., что не оправдало прогнозов аналитиков из-за слабых продаж нефти и газа и вялых торгов.

Отметив слабое начало 2021 года, British Petroleum заявила: "Мы ожидаем, что возобновленные ограничения COVID-19 окажут большее влияние на спрос на продукцию, поскольку в январе объемы розничной торговли упадут примерно на 20% в годовом исчислении по сравнению со снижением на 11% в четвертом квартале".

Акции British Petroleum потеряли более 40% своей стоимости за последний год и остаются на уровне 25-летнего минимума из-за опасений по поводу спроса на нефть из-за пандемии, а также сомнений инвесторов в способности British Petroleum успешно реализовать свой амбициозный план по переходу от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии.

Рыночные цены конкурентов, включая Royal Dutch Shell и Exxon Mobil, в последние месяцы также упали.

Impossible Foods снижает цены на искусственное мясо

Impossible Foods заявила во вторник, что снизит цены на свои котлеты из искусственного мяса на 20% в продуктовых магазинах США, поскольку производитель растительного белка наращивает производство, чтобы в конечном итоге снизить цены на говяжий фарш.

Impossible Foods, производитель растительного бургера Impossible Burger, и конкурент Beyond Meat Inc., были лидерами в области растительных альтернатив в течение последних двух лет, поскольку потребители, обеспокоенные своим здоровьем, воздействием на окружающую среду и благополучием животных, стремятся расширить свой альтернативный рацион.

Спрос на мясо на растительной основе также вырос во время пандемии коронавируса после того, как производители говядины и свинины закрыли многие мясоперерабатывающие предприятия, чтобы сдержать быстрое распространение вспышки коронавируса.

Калифорнийская компания Impossible Foods, которая уже дважды за год снижала цены для дистрибьюторов продуктов питания, заявила, что будет продолжать снижать цены на свою продукцию.

Предлагаемые розничные цены на Impossible Burger упадут до 5,49 долл. в примерно 17 тыс. продуктовых магазинах США, говорится в заявлении компании. Аналогичные цены будут снижены в розничных магазинах в Канаде, Сингапуре и Гонконге.

Uber растет

Акции Uber подорожали на 8% в прошлый вторник после того, как компания заявила о согласии купить алкогольную компанию Drizly за 1 млрд долл. Как только сделка будет заключена, Amazon for Lorter станет дочерней компанией, полностью принадлежащей Uber. По словам компаний, торговая площадка Дризли в конечном итоге будет интегрирована с приложением Uber Eats.

ВР продвигает коммерческие беспилотники

Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Воздушный кодекс относительно усовершенствования законодательного урегулирования в сфере беспилотных воздушных судов гражданской авиации".

За принятие соответствующего законопроекта №3716 в первом чтении проголосовали 278 народных депутатов.

Целью разработки законопроекта в пояснительной записке указано определение отдельных требований к эксплуатантам беспилотных воздушных судов (БПС) и их ответственности с целью уменьшить сложность требований к БПС, что позволит активнее использовать "дроны" бизнесу.

Законопроектом предлагается установить определения понятий "беспилотная авиационная система", "беспилотное воздушное судно", "дистанционный пилот".

Кроме того, предусмотрены требования к обеспечению необходимого уровня безопасности авиации, в том числе эксплуатантами беспилотных воздушных судов.

Также предложено внести изменения в статью 13 Воздушного кодекса Украины в части установления необязательности получения сертификата эксплуатанта для безопасного использования БПС, а также предусмотреть упрощенную систему учета БПС, не требующих получения сертификата типа, и их эксплуатантов.

Кроме того, предлагается исключить существующие нормы регистрации БВС (дроны, максимальный взлетный вес которых превышает 20 кг, должны регистрироваться как обычные воздушные суда) и предусмотреть полномочия Государственной авиационной службы Украины в части разработки авиационных правил относительно того, какие типы сертифицированных БВС подлежат регистрации, а какие – только учету.

В то же время законопроект устанавливает отдельные требования к подготовке и компетенции дистанционного пилота, а также дополняет перечень видов обязательного авиационного страхования требованием к эксплуатанту беспилотного воздушного судна страховать ответственность за вред, причиненный третьим лицам (с вступлением в силу данной нормы с 1 января 2022 года).

Huawei расширяется в Ирландии и защищает китов

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei расширяет свою базу в Ирландии. Компания уже имеет 200 сотрудников в стране, а косвенные рабочие места составляют 860 человек. До конца следующего года компания наберет еще 110 человек. За последние 15 месяцев компания создала 200 рабочих мест в Ирландии, а также инвестировала 60 млн евро в исследования и разработки.

В следующие два года Huawei инвестирует еще 80 миллионов евро в НИОКР в Ирландии, что удвоит свои обязательства по сравнению с 2019 годом.

Huawei уделяет большое внимание помощи своим деловым партнерам в развертывании 5G в Ирландии в ближайшие годы. Рабочие места будут в основном базироваться в его штаб-квартире в Дублине и на предприятиях в Корке и Атлоне.

Отдел исследований и разработок компании в стране тесно сотрудничает с исследовательскими центрами Ирландского научного фонда, включая Adapt, Connect и Lero, а также имеет партнерские отношения с DCU, Trinity, UCD, UCC и UL. Его усилия по исследованиям и разработкам в Ирландии сосредоточены в областях видео, облачных вычислений, искусственного интеллекта, проектирования надежности сайтов и вариантов использования 5G для потребителей.

В 2020 году Huawei Ireland начала оказывать поддержку Ocean Research & Conservation Ireland в рамках своей глобальной программы цифрового включения TECH4ALL. Huawei Ireland предоставляет исследовательский грант и технологическую поддержку ORC Ireland, поскольку оно проводит первое исследование воздействия морского движения на китов в водах Ирландии в режиме реального времени.

Местная компания также запустила стипендиальную программу TECH4HER в партнерстве с Дублинским технологическим университетом (TU Dublin) и Дублинским университетским колледжем (UCD), направленную на поддержку студенток, изучающих предметы STEM.

Huawei работает с рядом ирландских учреждений третьего уровня, включая Тринити-колледж в Дублине, Дублинский городской университет, Лимерикский университет, Университетский колледж Дублина и Университетский колледж Корка.

BMW будет использовать "солнечный" алюминий

Компания BMW заявила, что начала добывать и использовать алюминий, произведенный с использованием солнечной энергии, что немецкий производитель автомобилей назвал "важной вехой" в достижении своей цели по сокращению выбросов углекислого газа из своей сети поставок.

По "трехзначному контракту на миллион евро" Emirates Global Aluminium (EGA), промышленная компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, в этом году поставит BMW 43 тыс. метрических тонн алюминия.

BMW заявила, что EGA была первой в мире компанией, которая использовала солнечную электроэнергию для коммерческого производства алюминия.

Солнечная энергия, используемая в процессе производства металла, будет поступать из солнечного парка Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, обширного комплекса, расположенного в пустыне к югу от Дубая. Затем алюминий будет обрабатываться и превращаться в автомобильные детали на литейном производстве легких металлов на заводе BMW в Ландсхуте, Германия.

По данным BMW, на "солнечный алюминий" из ОАЭ будет приходиться почти половина годовой потребности литейного завода Ландсхута.

Сделка, о которой было объявлено во вторник, является частью более широкой "долгосрочной" стратегии по закупке алюминия, произведенного из возобновляемых источников энергии, которая, по словам BMW, может сэкономить примерно 2,5 млн метрических тонн CO2 к 2030 году.

Ранее "Комментарии" писали о самых важных событиях в мире экономики прошлой недели.

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