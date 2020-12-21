Записи НАБУ касательно Буславец: мнение эксперта

Если информация
с записей НАБУ по Буславец подтвердится,
ответственность за коррупцию должна
быть максимальной. Об этом заявил политолог Анатолий Октисюк, комментируя записи НАБУ, на которых руководство ДТЭК обсуждало назначение Буславец в качестве министра.
“В случае подтверждения информации с записей НАБУ, на которых топ-менеджер ДТЭК обсуждает с иностранным гражданином назначение Ольги Буславец в правительство, вне всяких сомнений, речь идет о коррупции с нанесением государству вреда в особо крупных размерах. Ответственность за это преступление также должна быть максимальной из предусмотренных в Уголовном кодексе – 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества”, — говорит эксперт.
По его словам, связь Ольги Буславец с ДТЭК прослеживалась еще до ее назначения в правительство. Эксперт прослеживает связь ее решений в интересах одного из владельцев энергетических компаний.
“В статусе исполняющей обязанности министра она демонстративно на протяжении почти всего 2020 года принимала решения в интересах монополиста. Самое шокирующее из этих решений: искусственное антирыночное ограничение мощностей производящего дешевую электроэнергию Энергоатома, чтобы обеспечить продажу более дорогой электроэнергии тепловых электростанций Ахметова. Как следствие, на украинском энергорынке одна из самых высоких цен в Европе”, — считает Октисюк.
Эксперт также заявляет о том, что владея монополией, можно получать сверхприбыли.
“Если записи НАБУ помогут исправить ситуацию и привлечь к ответственности авторов теневой схемы, это снимет с экономики коррупционную ценовую надбавку, которая действует в интересах лишь одного олигарха”, — резюмировал политолог.
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