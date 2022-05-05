Запорожская ТЭС остановила свою работу из-за отсутствия угля

Одна из крупнейших в Украине теплоэлектростанций Запорожская ТЭС приостановила свою работу из-за отсутствия угля.

Запорожская ТЭС. Фото: Дмитрий Орлов

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам, на сегодняшний день топливо на станцию невозможно поставить из-за того, что Энергодар временно оккупирован российскими войсками.

Кроме этого, как отметил городской голова, на юге Украины продолжаются боевые действия, из-за чего возникли проблемы с логистикой, обусловленные разрушением инфраструктуры, в частности, мостов и железной дороги.

При этом, Орлов отметил, что остановка работы ТЭС не отразится на жителях города, так как тепло-, энерго- и водоснабжение в Энергодаре переведены на Запорожскую АЭС. Однако, мэр предупредил, что в Энергодаре не исключено снижение температуры горячей воды на несколько градусов.

Орлов добавил, что в настоящее время персонал Запорожской ТЭС временно переведен на вынужденный простой.

Запорожская ТЭС, которая входит в энергетический холдинг ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова, является самой мощной тепловой электростанцией Украины наряду с Углегорской ТЭС (Донецкая область).

Напомним, 3 марта в Энергодар зашли около 100 единиц военной техники российских войск. Жители пытались оказывать сопротивление, на блокпостах продолжался бой. Захватчики открывали огонь по мирному населению.

Ранее городской голова Энергодара Дмитрий Орлов проинформировал, что на территории города после обстрелов российских оккупантов уже нет водоснабжения, в некоторых микрорайонах отсутствует электрическое освещение.

Кроме этого, в результате обстрелов возник пожар на Запорожской АЭС. Сотрудники станции ночью отключили 3-й энергоблок, из 6 энергоблоков работает один. Возгорание произошло в помещении учебно-тренировочного корпуса, там горели три верхних этажа пятиэтажного здания.

Впоследствии в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о том, что пожар на территории Запорожской АЭС в городе Энергодар был ликвидирован.

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