Заробитчане переводят деньги в Украину: из какой страны пришло больше средств

За прошлый год наши трудолюбивые соотечественники, работающие за границей в роли трудовых мигрантов, передали своим родным в нашей стране огромную сумму, которая составляет более 525 миллионов евро. О том, как финансово помогают своим родным трудовые мигранты из Европы, сообщает ТСН.

За прошлый год они послали миллионы (фото из открытых источников)

Журналисты обнародовали в эфире эту важную финансовую информацию. В частности, они отмечают, что общая сумма поступлений от украинцев, работающих за границей, в прошлом году равнялась более 200 млн евро. Сумма, высылаемая родственникам в Украину, одним платежом, равна 150 евро.

Интересно, что больше всего денег наши трудовые мигранты показывают с польской территории, где они имеют свое надежное место работы. Об этом свидетельствует количество транзакций из этого, соседнего с нами государства, которое выросло почти на 20 процентов.

Также украинцы зарекомендовали себя как добросовестные работники на территориях бывших стран СНГ, как Эстония, Литва, Латвия. Живут и работают наши соотечественники в европейских странах, как Великобритания, Чехия, Германия, Венгрия. Ведь количество средств, идущих из этих стран в населенные пункты нашего государства, также существенно выросло.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в странские гастарбайтеры возвращаются в Европу после праздников. Перед пунктами пропуска в западных областях нашей страны на въезд в Евросоюз уже выстроились очереди, протяженностью на километры. Граждане нашей страны снова едут в Европу, потому что там их ждет работа. На всех 6 пропускных пунктах Львовщины, в очереди выстроились более 600 авто.

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