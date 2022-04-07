Зеленский призвал бизнес к креативности: как еще помочь экономике в военное время

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что мы должны сделать все, чтобы восстановить экономику страны и реанимировать малый и средний бизнесы на всей территории Украины, где это безопасно. Он также призвал быть максимально креативным и смелым в решении экономических вопросов. Какие решения еще стоить принять, чтобы поддержать украинский бизнес в это сложное время? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Бизнес. Фото: из открытых источников

Нам не хватает экономической свободы, её просто нет

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович рассуждает так:

"Президент Зеленский продолжает призывать бизнес начинать работать, развивать экономику, быть креативными. Но президент сам себе так и не ответил на вопрос – почему украинская экономика ДО войны была самой отсталой в Европе? Почему украинская экономика за 30 лет независимости показала среднегодовой рост экономики ниже 1%? Т.е. ниже среднемирового роста экономики".

По мнению эксперта, не уничтожив причин, которые тормозили украинскую экономику ранее, мы точно не стимулируем ее развитие сейчас, в военное время.

"Креативности и трудолюбия нам, украинским бизнесменам, хватает. Сырья и идей – тоже. Так чего не хватает? Ответ банален – нам не хватает экономической свободы. Её просто нет. Мы до войны были на 130-м месте в мировом рейтинге. Кто виноват? Тот, кто это положение вещей создал – госаппарат. Криминальный, воровской, раздутый коррумпированный госаппарат. И если Зеленский действительно хочет, чтобы экономика восстанавливалась и развивалась, необходимо что-то делать с госаппаратом, который является основным препятствием, основным барьером на пути экономического роста", – уверен Павел Себастьянович.

Он считает, что мало объявить об остановке проверок – нужно их прекратить навсегда.

"Нечего проверять. Некому проверять. Все проверяющие органы — это организованные преступные группировки, нацеленные на одно — выжать денег либо из предпринимателя, либо из бюджета. Их нужно распустить. Все инспекции, все сертификационные центры, все эти схемы, созданные чиновниками, нужно упразднить. Сделать можно это только одним способом — упразднением самих органов, должностей, министерств, где эти барьеры возникают. Нет другого пути, – считает эксперт. – И пока Зеленский не упразднил хоть какой-то коррупционный орган, будь то Госпродпотребслужба, трудовая инспекция, пожарная инспекция, экологическая инспекция, строительная инспекция, налоговая инспекция — какая угодно инспекция, контролирующая бизнес — никакого развития бизнеса в Украине не будет".

Во время войны для бизнеса, как и для войск – единственным условием их выживания становится способность меняться в соответствии с постоянно и быстро меняющейся обстановкой

Экономический эксперт Александр Гаврутенко подчеркивает, что сегодня быть креативным – не значит придумывать что-то новое и нестандартное. Скорее речь о том, чтобы становиться максимально адаптивными.

"Это было актуально и в мирное время, где условия меняются быстрее, нежели устанавливаются регуляция, стандарты, протоколы взаимодействия. А во время войны для бизнеса, как и для войск – единственным условием их выживания, боеготовности и успеха становится способность меняться в соответствии с постоянно и быстро меняющейся обстановкой. И если военные это понимают на уровне инстинктов, зная и каждую секунду воочию видя, какую цену приходится платить за закостенелость и неповоротливость, то правительство и бизнесы последствия своей низкой способности к адаптации замечают в лучшем случае только в своих квартальных отчетах", – отмечает эксперт.

Он приводит простой пример, который всем виден и ощущается.

"Речь даже не о регуляторных, технологических или финансовых условиях – важнейшим компонентом для существования бизнеса есть логистика: физическое перемещение рабочей силы, сырья, товаров, клиентов к товарам и т.д. В некоторых местах она затруднена по объективным причинам, а во многих через излишнюю и уже неуместную бдительность: блокпосты в чертах городов по всей стране, перед каждым населенным пунктом в местах далеких от непосредственной опасности, паспортный контроль, комендантские ночи, остановлена обычная работа городского междугороднего транспорта… Вот сфера, которая требует максимальной адаптивности — при первой же возможности не в ущерб безопасности создавать условия для свободного физического перемещения людей, транспорта, товаров. Иначе это быстро войдет в привычку, создастся министерство блокпостов, назначаться сотни чиновников, напишутся сотни инструкций, которые будут существовать сами для себя, как это существует со многими другими ограничениями для бизнеса", – предупреждает Александр Гаврутенко.

По его мнению – это наглядный пример того, как создавались и существуют все излишние регуляции, тормозящие или блокирующие развитие.

"Когда-то была критическая обстановка, она требовала вмешательства, а с уходом причин ее вызвавших регуляторные требования оставались. И, как видим, мы не склонны или еще не способны даже в такой простой и очевидной всем проблеме, быть рациональными, адаптивными и максимально эффективными", – резюмирует эксперт.

В стратегическом ракурсе сейчас большого внимания требует пищевая промышленность, восстановление работы перебазировавшихся предприятий

Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club Анна Крысюк считает необходимым объединить усилия бизнес-клубов и бизнес-сообщества. Причем делать это вместе с международными сообществами. Плюс – кооперировать усилия с местными и центральными властями.

"В нашем Международном штабе поддержки украинцев есть инициатива – создать на Западной Украине своеобразную Ассоциацию, хаб касательно объединения бизнес-ассоциаций, бизнес-клубов. Для поддержки украинских производителей, украинских предпринимателей. Для продвижения украинской продукции за границу. Для помощи в развитии бизнесов. Есть предварительные договоренности с рядом иностранных дипломатов, бизнес-клубов, которые готовы оказать необходимую поддержку", – отмечает Анна Крысюк.

В стратегическом ракурсе сейчас, по ее мнению, большого внимания требует пищевая промышленность, восстановление работы перебазировавшихся предприятий. Есть немало фондов за границей, которые готовы инвестировать в Украину, чтобы помочь ей восстановиться, встать на ноги, уверяет эксперт.

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