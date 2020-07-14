Зеленые тарифы угрожают национальной безопасности – Арахамия

Зеленые тарифы для электроэнергии становятся угрозой для национальной безопасности, при этом украинцы оплачивают их из собственных карманов. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Зеленые тарифы были приняты еще во времена Януковича, а потом постепенно все туда вкладывали включительно с крупными институциональными инвесторами из Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. И все называют себя инвесторами", – сказал нардеп.

Арахамия отметил, что себестоимость солнечных панелей каждые три года почти вдвое уменьшается, но тариф остается тот же.

"Покупаете солнечные панели в Китае, устанавливаете их где-то в поле, подключаетесь к сети и каждый украинец из своего кармана платит вам повышенный тариф, потому что это зеленая энергетика", – заявил он.

Нардеп видит выход в радикальном снижении зеленых тарифов. Если этого не сделать, говорит он, Украина потеряет энергетический сектор экономики.

"Сейчас есть много лобби – ДТЭК, который очень много контролирует солнечной энергии, и есть ветровая генерация, в которые вложились крупные международные компании. И конечно они сейчас тормозят этот процесс и пугают международными судами. Мне кажется, что здесь надо проявлять волю и никто, кроме парламента, не может ее проявить, - рассказал Арахамия. - Нам надо объединиться на этой платформе и просто наконец решить это вопрос. Потому что каждый украинец из своего кармана платит повышенный тариф".





Отметим, что в Украине одни из самых высоких тарифов на "зеленую" энергетику, поэтому промышленные потребители и домохозяйства субсидируют олигархов из своего кармана. Несмотря на проблему с чрезмерно высоким зеленым тарифом и тарифами на электроэнергию, правительство предлагает лишь немного уменьшить его размер на 10%, то есть до 3,80 грн/кВт-час.

Следует добавить, что Служба безопасности Украины просит Верховную Раду ввести модель проведения зеленых аукционов. Надеются, что это позволит исправить баланс в объединенной энергосистеме Украины из-за большого количества производителей зеленой энергетики. Ведь за год их доля выросла вдвое, что привело к значительному увеличению расходов на выплату производителям по зеленому тарифу. А неконтролируемое развитие возобновляемой энергии при отсутствии регулирующих мощностей может привести к дисбалансу объединенной энергосистемы.

Ранее "Комментарии" выяснили, почему электроэнергия подорожает и кто в Украине почувствует рост тарифов.

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