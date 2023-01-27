Зерновой шантаж: количество выходов судов с украинским зерном упало в антирекорд

В течение января количество выходов судов с украинским зерном держалось на уровне 2,7. То есть в среднем из портов большой Одессы выходили два – три корабля в день. Это фактически один из самых низких показателей за все месяцы существования "зерновой инициативы". Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Фото: https://uc.od.ua





Такие пропускные объемы объясняются искусственной блокировкой работы "зернового коридора" со стороны российских инспекторов, что наблюдается в течение всего периода существования этой инициативы. Однако за последние дни по состоянию на конец января ситуация ухудшается и суточное количество судов упало до 2,5. Это антирекордный показатель, отмечают в ведомстве.





Впрочем, средний вес отправок на одном судне в текущем месяце сохраняется на уровне 37 тысяч тонн, что является лучшим показателем за время работы "зернового коридора".





"Но на общее количество отправок в январе это положительно не повлияло, – отмечают в Министерстве агрополитики. — Так, по Коридору за первый месяц нового года выехало всего 2,4 млн тонн зерна, тогда как в сентябре и октябре это было более четырех млн тонн".





Отмечается, что в январе из портов было отправлено 540 тысяч тонн украинской пшеницы, из них в страны Африки – 61 тысяча тонн.





Всего в рамках зерновой инициативы по разрешенным портам Украина отправила 675 судов с грузом весом 18,4 млн тонн. При этом в страны Африки поставки составили 2,3 млн. тонн, Азии – 5,1 млн. тонн, Европы – 7,5 млн. тонн, Ближнего Востока – 3,4 млн. тонн.

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