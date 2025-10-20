Ждать ли нового подорожания продуктов: в НБУ дали прогноз

Украинские предприятия ожидают стремительного роста потребительских цен в последующие 12 месяцев. Руководители компаний прогнозируют инфляцию на уровне 11,4%, что практически вдвое превышает официальный прогноз НБУ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Нацбанка.

Подорожание продуктов в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что наиболее существенным фактором повышения цен украинский бизнес называет военные действия – так считают почти 80% руководителей предприятий. Продолжающиеся военные действия усиливают неопределенность. В то же время, все большее влияние на рост цен, по их прогнозам, будет иметь колебания курса гривны к иностранным валютам — это отметили 69,8% респондентов (во II квартале 2025 года было 67,3%).

Пятый квартал бизнес подряд также фиксирует усиление ожиданий цен на мировых рынках. В то же время, второй квартал подряд наблюдается ослабление прогнозов влияния налоговых изменений — только 22,6% руководителей предприятий считают их значительным фактором роста цен (во II квартале 2025 года таковых было 26,5%).

осенью традиционно дешевеют сезонные овощи и фрукты, что объясняется сбором урожая. В сентябре 2025 года инфляция на потребительском рынке по сравнению с августом текущего года составила 0,3%, с сентябрем 2024 года –11,9%.

Такие данные приведены в Государственной службе статистики. Отмечается, что базовая инфляция в сентябре 2025 по сравнению с августом составила 1,3%, с сентябрем 2024 — 11,0%.

"На потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%. Больше всего (на 11,8% и 10,6%) подешевели фрукты и овощи. На 2,9 — 1,3% снизились цены на яйца, сахар и рис. растительное масло, рыбу и продукты из рыбы, кисломолочную продукцию, мясо и мясопродукты, продукты переработки зерновых, безалкогольные напитки, хлеб, масло”, — сообщили в Госстате.

По сравнению с сентябрем 2024 года больше всего подорожали яйца – на 50,9%. Также значительно прибавили в цене фрукты – подорожали на 30,4%. А на 28,1% за год подорожало подсолнечное масло.



