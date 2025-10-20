Чи чекати на нове здорожчання продуктів: у НБУ дали прогноз

Українські підприємства очікують стрімкого зростання споживчих цін у наступні 12 місяців. Керівники компаній прогнозують інфляцію на рівні 11,4%, що практично вдвічі перевищує офіційний прогноз НБУ. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у оновленому звіті Нацбанку.

Подорожчання продуктів в Україні. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що найсуттєвішим чинником підвищення цін український бізнес називає воєнні дії – так вважають майже 80% керівників підприємств. Воєнні дії, які продовжуються, посилюють невизначеність. Водночас дедалі більший вплив на зростання цін, за їхніми прогнозами, матиме коливання курсу гривні до іноземних валют — це зазначили 69,8% респондентів (у II кварталі 2025 року було 67,3%).

П’ятий квартал поспіль бізнес також фіксує посилення очікувань цін на світових ринках. Водночас другий квартал поспіль спостерігається послаблення прогнозів впливу податкових змін — лише 22,6% керівників підприємств вважають їх значним чинником зростання цін (у II кварталі 2025 року таких було 26,5%).

восени традиційно дешевшають сезонні овочі та фрукти, що пояснюється збором врожаю. У вересні 2025 року інфляція на споживчому ринку порівняно з серпнем поточного року становила 0,3%, із вереснем 2024 року -11,9%.

Такі дані навели у Державній службі статистики. Зазначається, що базова інфляція у вересні 2025 року порівняно з серпнем становила 1,3%, з вереснем 2024 року — 11,0%.

“На споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,8%. Найбільше (на 11,8% та 10,6%) подешевшали фрукти та овочі. На 2,9 — 1,3% знизилися ціни на яйця, цукор і рис. Водночас на 4,0–0,7% зросли ціни на сало, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, кисломолочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, хліб, масло”, — повідомили у Держстаті.

У порівнянні з вереснем 2024 року найбільше подорожчали яйця — на 50,9%. Також значно додали в ціні фрукти — подорожчали на 30,4%. А на 28,1% за рік подорожчала соняшникова олія.



