Ждут 4 судна: в Минэнерго рассказали, сколько в Украине угля

К завершению уходящего года в нашу страну прибудут 4 судна, которые доставят 300 тыс. тонн угля. Об этом проинформировал глава энергетического ведомства Герман Галущенко, проводя 21 декабря пресс-конференцию для представителей медиа, пишет "ТСН".

В Украине ждут корабли с углем (фото из открытых источников)

Как он отметил, сегодня в нашу страну уже прибыло 6 кораблей, которые доставили около 400 тысяч тонн этого энергетического сырья для ТЭС. Поэтому запасы на национальных станциях выросли на 15 процентов именно из-за импортных закупок и доставки через море.

По словам министра энергетики, наша страна системно осуществляет импортные закупки угля, перевозя его по морю. По той причине, что по вине России, через блокаду нашей страны, были полностью остановлены транзитные закупки казахстанского угля. Сейчас других маршрутов, чем по морю, не осталось. Еще в небольшом количестве транспортируется польский уголь.

Герман Галущенко сделал прогноз, что в текущем месяце наша страна будет использовать уголь в количестве 1,8 млн. тонн. Закупленные его поступления будут превышать 2 млн. тонн, из этого количества – 1,5 млн. тонн, добытые в нашей стране.

Что касается запасов другого энергетического сырья, без которого не обойтись зимой – голубого топлива, его запасы составляют 15 миллиардов кубов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что заявление СБУ о критической нехватке угля выглядит как попытка умыть руки – нардеп. Нардеп Инна Совсун считает, что отключение отопления или электроэнергии – этой зимой может стать реальностью. В пятницу СБУ официально предупредила правительство о критической нехватке угля, что чревато чрезвычайными ситуациями.

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