Жеваго вышел из состава совета директоров Ferrexpo

Компания Ferrexpo, производитель и экспортер высококачественных окатышей из железной руды, сообщила о выходе Константина Жеваго из состава совета директоров.

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“После вчерашних сообщений в средствах массовой информации Совет директоров Ferrexpo проводил регулярные заседания, рассматривал позицию господина Жеваго как директора Компании, получал советы от внешних советников и поддерживал контакты с представителями и членами семьи господина Жеваго, чтобы попытаться прояснить его текущую ситуацию. Компания сообщает, что господин Жеваго покидает совет директоров Ferrexpo plc. Правлению было сообщено, что господин Жеваго готов немедленно уйти из Правления Ferrexpo plc.”, — говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.





Как известно, 27 декабря Константин Жеваго был задержан на горнолыжном курорте во французских Альпах. Задержание экснардепа и одного из богатейших бизнесменов страны состоялось по запросу следователей ДБР. Жеваго подозревают в растрате 113 млн долларов банка "Финансы и кредит". На эту сумму "Финансы и кредит" поручился за оффшорную компанию, не выполнившую обязательств по займам. Следовательно, иностранные финучреждения взыскали залог 113 млн долларов. После этого украинский банк сочли неплатежеспособным.





В настоящее время под арестом имущество бизнесмена, включая акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости, а также на активы других связанных с ним юридических лиц.

Осенью 2020 года имущество более чем на 300 млн гривен было передано в АРМА.





28 декабря Суд Шамбери принял решение об экстрадиционном аресте Жеваго. Вопрос об экстрадиции бизнесмена будет рассмотрен 5 января.



Константин Жеваго входит в пятерку самых богатых украинцев. До войны его состояние оценивалось в 1,4 миллиарда долларов. Он владеет Ferrexpo – металлургической компанией с активами в Украине, которая производит окатыши из железной руды, являющиеся продуктом премиум-класса для мировой сталелитейной промышленности. В 2021 году компания произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей. Это делает Ferrexpo третьим в мире экспортером окатышей с долей рынка примерно 9%, уверяют в компании. Свою продукцию она поставляет на сталелитейные заводы в Австрии, Германии, Японии, Южной Корее, Тайване, Китае, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнаме и Америке.





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