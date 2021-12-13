Жилищная субсидия: сколько будут получать и каким образом

Украинцы вскоре начнут получать платежки за коммунальные услуги с учетом платы за тепло в доме за полный месяц. Если расходы превышают за коммуналку 15% семейного бюджета — государством предусмотрены жилищные субсидии.

Жилищная субсидия - фото с открытых источников

Об этом рассказал заместитель главы Министерства социальной политики Виталий Музыченко.

Как передает apostrophe.ua, по словам министра социальной политики Виталия Музыченко, в Украине зимой средний размер жилищной субсидии составит около двух тысяч гривен.

Сам размер субсидии будет рассчитываться индивидуально на основании дохода семьи. Следовательно – это может быть и три, и пять тысяч гривен.

На сегодняшний день около 2,6 миллионов домохозяйств (в октябре прибавилось еще 100 тысяч). Ведомство Министерства социальной политики ожидает, что в разгар отопительного сезона люди начнут массово обращаться за оформлением госпомощи. Так что в конечном результате рассчитывают, что количество домохозяйств, получающих субсидии, возрастет до 3 миллионов.

Виталий Музыченко рассказал, что в течение года был усовершенствован механизм назначения субсидий для максимального удобства. Например, около 80% имевших право на субсидию, получили ее автоматически. Во время этого отопительного сезона повысили размер субсидии на наиболее используемые коммунальные услуги для жителей регионов "красной" карантинной зоны, упростили доступ к субсидиям жителям населенных пунктов на линии столкновения.

Также правительство следит за наличием средств для финансирования программы жилищных субсидий. На сегодняшний день полноценно финансируются все заявки на выплату субсидий.

Чиновник Минсоцполитики призвал украинцев обращаться в органы соцзащиты для оформления субсидии, если проблематично платить платежки самостоятельно.

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