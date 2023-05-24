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Жизнь украинских бизнесменов: для чего и на что они берут кредиты

За прошедшую неделю бизнесмены Украины взяли кредиты на сумму 1,5 миллиарда гривен. Получить кредит пожелали 360 предпринимателей

сегодня, 12:30
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает Министерство экономики Украины, пишут "Комментарии".

Жизнь украинских бизнесменов: для чего и на что они берут кредиты

Кредиты для бизнеса. Фото из открытых источников

"С начала текущего года банки выдали бизнесу 8,9 тысячи кредитов на 31,6 млрд грн. С начала действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" в целом выдано 62 тысячи кредитов на 197,6 млрд грн", — отмечают там.


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По данным Министерства, больше всего состоятельных украинцев, желающих взять кредит, используют его для антикризисных целей. Эта сумма уже пересекла предел в 62 миллиарда грн. Следующая ступень, которая составляет 55 миллиардов грн, – антивоенная. Вместе с тем, бизнес взял 28,6 миллиарда грн на рефинансирование предыдущих кредитов, а также на инвестиции – 12,6 миллиарда грн. Кроме того, для поддержки и продолжения своей деятельности, более 30 миллиардов грн взяли аграрии, а 1,5 миллиарда грн кредитов используют торговые компании для увеличения оборотных средств.

"Чаще всего кредитуются по программе компании, функционирующие в сферах: сельского хозяйства (53%); торговли и производства (24%); промышленной переработки (13%), – подчеркивают в Министерстве экономики Украины.

Напомним, "Комментарии" писали, — Какая страна ЕС до сих пор не отменила односторонние ограничения агроимпорта из Украины Еврокомиссия подтвердила, Венгрия — единственная не отменила односторонних ограничений агроимпорта из Украины.

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