Жизнь украинских бизнесменов: для чего и на что они берут кредиты

Об этом сообщает Министерство экономики Украины, пишут "Комментарии".



Кредиты для бизнеса. Фото из открытых источников

"С начала текущего года банки выдали бизнесу 8,9 тысячи кредитов на 31,6 млрд грн. С начала действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" в целом выдано 62 тысячи кредитов на 197,6 млрд грн", — отмечают там.

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По данным Министерства, больше всего состоятельных украинцев, желающих взять кредит, используют его для антикризисных целей. Эта сумма уже пересекла предел в 62 миллиарда грн. Следующая ступень, которая составляет 55 миллиардов грн, – антивоенная. Вместе с тем, бизнес взял 28,6 миллиарда грн на рефинансирование предыдущих кредитов, а также на инвестиции – 12,6 миллиарда грн. Кроме того, для поддержки и продолжения своей деятельности, более 30 миллиардов грн взяли аграрии, а 1,5 миллиарда грн кредитов используют торговые компании для увеличения оборотных средств.

"Чаще всего кредитуются по программе компании, функционирующие в сферах: сельского хозяйства (53%); торговли и производства (24%); промышленной переработки (13%), – подчеркивают в Министерстве экономики Украины.

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