Жизнь украинских бизнесменов: для чего и на что они берут кредиты

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Белоокая Ира
Об этом сообщает Министерство экономики Украины, пишут "Комментарии".
Кредиты для бизнеса. Фото из открытых источников
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По данным Министерства, больше всего состоятельных украинцев, желающих взять кредит, используют его для антикризисных целей. Эта сумма уже пересекла предел в 62 миллиарда грн. Следующая ступень, которая составляет 55 миллиардов грн, – антивоенная. Вместе с тем, бизнес взял 28,6 миллиарда грн на рефинансирование предыдущих кредитов, а также на инвестиции – 12,6 миллиарда грн. Кроме того, для поддержки и продолжения своей деятельности, более 30 миллиардов грн взяли аграрии, а 1,5 миллиарда грн кредитов используют торговые компании для увеличения оборотных средств.
Напомним, "Комментарии" писали, — Какая страна ЕС до сих пор не отменила односторонние ограничения агроимпорта из Украины Еврокомиссия подтвердила, Венгрия — единственная не отменила односторонних ограничений агроимпорта из Украины.
Читайте на сайте "Комментарии", — Торговая война перешла в новый этап: Китай ограничил продажу чипов США . В США предполагают, что это может быть ответ Китая на позицию, которую лидеры стран G7 заняли на саммите в Японии. Власти Китая ограничили продажи микросхем американской компании Micron, объяснив, что это принесет "серьезные риски" для кибербезопасности страны.
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