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Журналисты обнаружили "странные тендеры" Минобороны

Огромные заказы Минобороны получают малоизвестные ФЛПы

сегодня, 17:18
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Автор:

Константин Куликов

Среди тендеров по продовольствию, которые сегодня провело Министерство обороны Украины, три заявки почти по миллиарду гривен каждая выиграл ФЛП Кукуза. Об этом, как сообщают "Комментарии", сообщил автор проекта NashiGroshi Юрий Николов.

Журналисты обнаружили "странные тендеры" Минобороны

Странные тендеры

"Среди сегодняшних тендеров Минобороны по продовольствию был и такой ценой в 1 миллиард. Здесь половина участников оказались ФЛПами. Как-то не так я себе представлял масштабы деятельности фопов, — пишет Юрий Николов. — Думал это для малого бизнеса. А миллиард за полгода — это как-то не малый бизнес, в моем понимании. Ой, и даже не один, а два таких миллиардных тендера. И в обоих аукционах победила ФЛП Кукуза. Ой, леле... Вот ФЛП Кукуза выиграла еще миллиард!!! То есть ФЛП претендует на "оборотку" 3 миллиарда гривен за полгода".


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— Это что-то тово... Или нет? – удивляется Юрий Николов.

Напомним, что ранее Министерство обороны было поймано на закупке яиц по 17 гривен за штуку. Тогда экс-замминистра обороны Вячеслав Шаповалов успокоил общественность, заявив, что Минобороны не потратило ни копейки по опубликованным в СМИ договорам.

Он рассказал, что еще до публикаций в СМИ в министерстве заметили ошибку в документах и работали над ее исправлением, поэтому эти договоры так и не попали в казначейство.

“Договор от 23 декабря 2022 года так и не был зарегистрирован в казначействе – то есть не является документом по сути де-юре. Уже к 1 января документ должен быть направлен в казначейство, но мы этого не сделали, поскольку велась работа над обнаруженными ошибками".

Тем временем, стала известна реакция мира на подрыв дамбы на Каховской ГЭС.

Стало известно, будут ли строить новую Каховскую ГЭС.

А Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за подрыва ГЭС.



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