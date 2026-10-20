Злочевский оказался сильнее правительства

Политический эксперт Олег Постернак прокомментировал свежую информацию о проблемах с эксплуатацией недр, которые поднял в своей публикации на Фейсбуке экономист Борис Кушнирук.



"В публикации Б. Кушнирука о Стынавском нефтегазовом месторождении есть важный политический аспект: история уже затронула СБУ, парламент и профильное министерство – отмечает Постернак. — После аннулирования спецразрешения Бориславской нефтяной компании государственная "Укрнафта" обратилась в Госгеонедр по открытому аукциону. Но 28 сентября и 16 октября ее заявки оставили без рассмотрения из-за спора о разрешении компании "Пари Нафтогаз", связанной с семьей Николая Злочевского".





Как пишет Кушнирук, 8 октября СБУ обратилась к министру экономики и окружающей среды Александру Кравченко с просьбой создать комиссию и провести служебную проверку.

И здесь возникает вопрос, какой была персональная управленческая реакция министра Кравченко.

По информации экономиста, министерство могло отказаться создавать комиссию. Если это подтвердится, то важно знать мотивы такого решения.

Не менее интересна позиция премьер-министра Сергея Корецкого, ранее возглавлявшего "Укрнафту". Он хорошо знаком с проблемами государственной нефтедобычи.

Между тем парламентская Временная следственная комиссия во главе с Ярославом Железняком уже поставила вопрос о переоформлении спецразрешения, противоречий в геологических документах и повторном отказе государственной компании.

Итак, Кравченко и Корецкий оказались перед совершенно конкретной управленческой проблемой: как обеспечить законное проведение аукциона, не допустив необоснованных преимуществ для частных недропользователей.

Именно через решение правительства станет понятно, как будут распоряжаться этим стратегическим ресурсом" — убежден А.Постернак.

Стынавское нефтегазовое месторождение