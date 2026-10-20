Злочевський виявився сильнішим за уряд

Політичний експерт Олег Постернак прокоментував свіжу інформацію про проблеми з експлуатацією надр, які підняв в своїй публікації на Фейсбук економіст Борис Кушнірук.
"У публікації Б. Кушнірука про Стинавське нафтогазове родовище є важливий політичний аспект: історія вже зачепила СБУ, парламент і профільне міністерство – зауважує Постернак. — Після анулювання спецдозволу Бориславської нафтової компанії державна "Укрнафта" звернулася до Держгеонадр щодо відкритого аукціону. Але 28 вересня і 16 жовтня її заявки залишили без розгляду через суперечку щодо дозволу компанії "Парі Нафтогаз", пов'язаної з родиною Миколи Злочевського".
"Як пише Кушнірук, 8 жовтня СБУ звернулася до міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка з проханням створити комісію та провести службову перевірку.
І тут виникає питання, якою була персональна управлінська реакція міністра Кравченка.
За інформацією економіста, міністерство могло відмовитися створювати комісію. Якщо це підтвердиться, важливо знати мотиви такого рішення.
Не менш цікава позиція прем'єр-міністра Сергія Корецького, який раніше очолював "Укрнафту". Він добре знайомий із проблемами державного нафтовидобутку.
Тим часом парламентська Тимчасова слідча комісія на чолі з Ярославом Железняком уже поставила питання щодо переоформлення спецдозволу, суперечностей у геологічних документах і повторної відмови державній компанії.
Отже, Кравченко та Корецький опинилися перед цілком конкретною управлінською проблемою: як забезпечити законне проведення аукціону, не допустивши необґрунтованих переваг для приватних надрокористувачів.
Саме через рішення уряду стане зрозуміло, як надалі розпоряджатимуться цим стратегічним ресурсом" — переконаний О.Постернак.
Стинавське нафтогазове родовище
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