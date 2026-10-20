Злочевський виявився сильнішим за уряд

Політичний експерт Олег Постернак прокоментував свіжу інформацію про проблеми з експлуатацією надр, які підняв в своїй публікації на Фейсбук економіст Борис Кушнірук.



"У публікації Б. Кушнірука про Стинавське нафтогазове родовище є важливий політичний аспект: історія вже зачепила СБУ, парламент і профільне міністерство – зауважує Постернак. — Після анулювання спецдозволу Бориславської нафтової компанії державна "Укрнафта" звернулася до Держгеонадр щодо відкритого аукціону. Але 28 вересня і 16 жовтня її заявки залишили без розгляду через суперечку щодо дозволу компанії "Парі Нафтогаз", пов'язаної з родиною Миколи Злочевського".





"Як пише Кушнірук, 8 жовтня СБУ звернулася до міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка з проханням створити комісію та провести службову перевірку.

І тут виникає питання, я кою була персональна управлінська реакція міністра Кравченка.

За інформацією економіста, міністерство могло відмовитися створювати комісію. Якщо це підтвердиться, важливо знати мотиви такого рішення.

Не менш цікава позиція прем'єр-міністра Сергія Корецького, який раніше очолював "Укрнафту". Він добре знайомий із проблемами державного нафтовидобутку.

Тим часом парламентська Тимчасова слідча комісія на чолі з Ярославом Железняком уже поставила питання щодо переоформлення спецдозволу, суперечностей у геологічних документах і повторної відмови державній компанії.

Отже, Кравченко та Корецький опинилися перед цілком конкретною управлінською проблемою: як забезпечити законне проведення аукціону, не допустивши необґрунтованих переваг для приватних надрокористувачів.

Саме через рішення уряду стане зрозуміло, як надалі розпоряджатимуться цим стратегічним ресурсом" — переконаний О.Постернак.

Стинавське нафтогазове родовище