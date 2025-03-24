Зона свободной торговли с ЕС под угрозой: с чем может столкнуться Украина

Financial Times пишет о том, что прекращение свободной торговли с ЕС в июне может оказаться ударом для экономики Украины. По данным украинского правительства, в 2024 году "автономные торговые мероприятия" ЕС принесли Украине $41 млрд, что составляет около 10% от общего экспортного дохода. Действительно ли для украинской экономики критически важно продление срока действия беспошлинной торговли с Евросоюзом? Какие последствия могут быть в случае непродолжения данного соглашения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Экономика Украины. Фото: из открытых источников

Европейский Союз – это не про свободную зону торговли

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний так прокомментировал ситуацию:

"Безусловно любые ограничения, которые будут введены, будут плохо сказываться на нашей экономике, которая находится, в первую очередь, под военным ударом, а также под ударом рисков. Потому что нет возможности дополнительно получить финансирование, а после уничтожения ряда отраслей, которые раньше давали хороший доход, как та же металлургия, мы многое потеряли".

Эксперт говорит, что здесь вопрос не в том, что такие нехорошие европейцы, мол еще не уверены, хотят или не хотят продлевать соглашение о зоне свободной торговли. Ведь еще раньше так называемая зона свободной торговли, соглашение о которой подписали в 2014 году, на самом деле не была уж такой свободной.

"Уже тогда стояли квоты на многие товары. Тут вопрос в Украине. Этот ряд товаров вполне много чего могло бы заместить. Например, нас бы выручил экспорт военной продукции. Только в первый год Украина могла бы получать 1 млрд долларов от экспорта военной продукции и 200 млрд гривен получать внутренних платежей по налогах. Это могло бы компенсировать многое. Товары военного назначения, двойного назначения позволили бы нам компенсировать многие вещи", – отметил Тарас Загородний.

Он уточнил, что вся проблема в том, что у нас, как была сырьевая экономика, такой она и остаётся по сегодняшний день. На этом экспорт не дают строить.

"Если бы мы переориентировались, это дало бы возможность быстрее интегрироваться в Европу, найти свою специализацию и наращивать производство и экспорт в тех нишах, где мы имеем большие преимущества", — высказался эксперт.

Подытоживая Тарас Загородний отметил, что в целом Европейский Союз – это не про свободную зону торговли. У европейцев всегда были большие ограничения. Поэтому здесь ничему удивляться.

Нас ожидает падение украинского экспорта

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что Украина поднятием налогов, цен на электроэнергию и низкой девальвацией национальной валюты и так хорошо способствует неконкурентности нашего экспорта. Если ещё к этому добавить экспортные пошлины в США и ЕС, то, конечно, нас ждут невеселые времена.

"Даже без введения пошлин в этом году я ожидаю падение украинского экспорта на 3-5%", — отметил эксперт.

При этом Даниил Монин не считает, что в том случае, если ЕС откажется продлевать действие зоны свободной торговли, то это может отобразиться на ценах на многие товары внутри Украины в сторону их повышения.

"Скорее всего нас ждет даже падении цен. Ведь многие производители, если не смогут продать на внешнем рынке свою продукцию, будут пробовать продавать внутри", – отметил эксперт.

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