Зона свободной торговли с ЕС под угрозой: с чем может столкнуться Украина

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Кравцев Сергей
Financial Times пишет о том, что прекращение свободной торговли с ЕС в июне может оказаться ударом для экономики Украины. По данным украинского правительства, в 2024 году "автономные торговые мероприятия" ЕС принесли Украине $41 млрд, что составляет около 10% от общего экспортного дохода. Действительно ли для украинской экономики критически важно продление срока действия беспошлинной торговли с Евросоюзом? Какие последствия могут быть в случае непродолжения данного соглашения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Экономика Украины. Фото: из открытых источников
Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний так прокомментировал ситуацию:
Эксперт говорит, что здесь вопрос не в том, что такие нехорошие европейцы, мол еще не уверены, хотят или не хотят продлевать соглашение о зоне свободной торговли. Ведь еще раньше так называемая зона свободной торговли, соглашение о которой подписали в 2014 году, на самом деле не была уж такой свободной.
Он уточнил, что вся проблема в том, что у нас, как была сырьевая экономика, такой она и остаётся по сегодняшний день. На этом экспорт не дают строить.
Подытоживая Тарас Загородний отметил, что в целом Европейский Союз – это не про свободную зону торговли. У европейцев всегда были большие ограничения. Поэтому здесь ничему удивляться.
Экономический эксперт Даниил Монин считает, что Украина поднятием налогов, цен на электроэнергию и низкой девальвацией национальной валюты и так хорошо способствует неконкурентности нашего экспорта. Если ещё к этому добавить экспортные пошлины в США и ЕС, то, конечно, нас ждут невеселые времена.
При этом Даниил Монин не считает, что в том случае, если ЕС откажется продлевать действие зоны свободной торговли, то это может отобразиться на ценах на многие товары внутри Украины в сторону их повышения.
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