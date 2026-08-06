ЗТЭК стала лидером по темпам роста импорта дизтоплива - группа А-95

В целом в июле в Украину было импортировано 562 тыс. тонн дизтоплива, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ЗТЭК. Фото из открытых источников

Западная Топливно-Энергетическая Компания (ЗТЭК) стала лидером по темпам роста импорта дизельного топлива в Украине по итогам июля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы А-95, согласно которым компания продемонстрировала самую высокую динамику среди всех участников рынка, увеличив объемы поставок в 5,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 31,9 тыс. тонн.

“В целом в июле в Украину было импортировано 562 тыс. тонн дизельного топлива, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными странами-поставщиками остались Польша, Румыния и Литва, на которые пришлось 83% всего импорта”, — говорится в сообщении .

При этом, по оценке Консалтинговой группы А-95, рынок работал в условиях повышенного спроса, вызванного логистическими трудностями, рисками безопасности и ростом потребления.

Всего в июле импорт дизельного топлива осуществляли 134 компании. Наибольшие объёмы поставок обеспечили ОККО, Укрнафта, UPG, АО Энерго Трейд и WOG. В то же время именно ЗТЭК, по данным Консалтинговой группы А-95, продемонстрировала самые высокие темпы роста импорта среди всех участников рынка и вошла в десятку крупнейших импортеров дизельного топлива Украины.

Аналитики группы отмечают, что несмотря на рост объемов импорта, в июле рынок ощущал нехватку дизельного топлива. Среди основных причин — начало роста мировых цен из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, повышенный спрос со стороны промышленных и частных потребителей, а также увеличение потребления из-за переориентации части аграрного экспорта на автомобильный и железнодорожный транспорт.

По прогнозу Консалтинговой группы А-95, уже в августе ситуация на рынке должна стабилизироваться благодаря увеличению поставок и снижению мировых цен на топливо.