ЗПЕК стала лідером за темпами зростання імпорту дизпального - група А-95

Загалом у липні в Україну було імпортовано 562 тис. тонн дизпального, що на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

ЗПЕК. Фото з відкритих джерел

Західна Паливно-Енергетична Компанія (ЗПЕК) стала лідером за темпами зростання імпорту дизельного пального в Україні за підсумками липня 2026 року. Про це свідчать дані Консалтингової групи А-95, відповідно до яких компанія продемонструвала найвищу динаміку серед усіх учасників ринку, збільшивши обсяги постачання у 5,3 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 31,9 тис. тонн.

"Загалом у липні в Україну було імпортовано 562 тис. тонн дизельного пального, що на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Основними країнами-постачальниками залишилися Польща, Румунія та Литва, на які припало 83% усього імпорту", — йдеться у повідомленні

Водночас, за оцінкою Консалтингової групи А-95, ринок працював в умовах підвищеного попиту, спричиненого логістичними труднощами, безпековими ризиками та зростанням споживання.

Усього у липні імпорт дизельного пального здійснювали 134 компанії. Найбільші обсяги поставок забезпечили ОККО, Укрнафта, UPG, АТ Енерго Трейд та WOG. Водночас саме ЗПЕК, за даними Консалтингової групи А-95, продемонструвала найвищі темпи зростання імпорту серед усіх учасників ринку та увійшла до десятки найбільших імпортерів дизельного пального України.

Аналітики групи зазначають, що попри зростання обсягів імпорту, у липні ринок відчував нестачу дизельного пального. Серед основних причин – початок зростання світових цін через загострення ситуації на Близькому Сході, підвищений попит з боку промислових і приватних споживачів, а також збільшення споживання через переорієнтацію частини аграрного експорту на автомобільний та залізничний транспорт.

За прогнозом Консалтингової групи А-95, вже у серпні ситуація на ринку має стабілізуватися завдяки збільшенню постачання та зниженню світових цін на пальне.