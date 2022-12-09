logo

BTC/USD

17158.73

ETH/USD

1275.19

LTC/USD

76.87

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес финансы Ахметов рассказал, как заработал свой капитал
commentss НОВОСТИ Все новости

Ахметов рассказал, как заработал свой капитал

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов рассказал, что первые свои деньги заработал, играя в карты.

сегодня, 12:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов рассказал, как получил свой первый капитал – выиграл его во время игры в карты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью украинского бизнесмена Рината Ахметова для издания The Washington Post.

Ахметов рассказал, как заработал свой капитал

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Фото: из открытых источников

Ринат Ахметов является самым богатым человеком Украины. К аннексии Донбасса, где находились значительные активы бизнесмена Ахметов имел состояние около 16 млрд долларов. С начала российского нападения на Украину в 2022 году состояние Рината Ахметова сократилось более чем на 7 млрд и теперь составляет 4,3 млрд долларов.

Наибольшие потери для бизнесмена стали металлургические заводы в Мариуполе, особенно "Азовсталь", фактически уничтоженный из-за российской агрессии.

В интервью The Washington Post Ахметов рассказал о первых днях войны в Украине. Бизнесмен отметил, что остается все время в Украине. Кроме того, помогает финансово и гуманитарно, ведь закупил разные вещи на 100 млн долларов – от еды до беспилотников.

"Я не олигарх. Я никогда не был и не собираюсь быть олигархом. Я самый крупный частный инвестор, работодатель и налогоплательщик в Украине", — рассказал Ахметов

Кроме войны украинский бизнесмен рассказал, как получил свои первые доходы.

"Скажу вам честно, свой первый капитал я заработал игрой в карты", – сказал Ахметов.

Несмотря на преуспевающий бандитизм в 90-х Ринат Ахметов отметил, что не занимался уголовными делами в те времена.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что завод Ахметова начал производить бункеры для украинских военных.

Также "Комментарии" писал об украинской энергетике, которая находится в заложниках олигархов.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2022/12/08/ukraine-oligarchs-power-war/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!