Ахметов рассказал, как заработал свой капитал

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Slava Kot
Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов рассказал, как получил свой первый капитал – выиграл его во время игры в карты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью украинского бизнесмена Рината Ахметова для издания The Washington Post.
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Фото: из открытых источников
Ринат Ахметов является самым богатым человеком Украины. К аннексии Донбасса, где находились значительные активы бизнесмена Ахметов имел состояние около 16 млрд долларов. С начала российского нападения на Украину в 2022 году состояние Рината Ахметова сократилось более чем на 7 млрд и теперь составляет 4,3 млрд долларов.
Наибольшие потери для бизнесмена стали металлургические заводы в Мариуполе, особенно "Азовсталь", фактически уничтоженный из-за российской агрессии.
В интервью The Washington Post Ахметов рассказал о первых днях войны в Украине. Бизнесмен отметил, что остается все время в Украине. Кроме того, помогает финансово и гуманитарно, ведь закупил разные вещи на 100 млн долларов – от еды до беспилотников.
Кроме войны украинский бизнесмен рассказал, как получил свои первые доходы.
Несмотря на преуспевающий бандитизм в 90-х Ринат Ахметов отметил, что не занимался уголовными делами в те времена.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что завод Ахметова начал производить бункеры для украинских военных.
Также "Комментарии" писал об украинской энергетике, которая находится в заложниках олигархов.
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