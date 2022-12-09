Ахметов рассказал, как заработал свой капитал

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов рассказал, как получил свой первый капитал – выиграл его во время игры в карты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью украинского бизнесмена Рината Ахметова для издания The Washington Post.

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Фото: из открытых источников

Ринат Ахметов является самым богатым человеком Украины. К аннексии Донбасса, где находились значительные активы бизнесмена Ахметов имел состояние около 16 млрд долларов. С начала российского нападения на Украину в 2022 году состояние Рината Ахметова сократилось более чем на 7 млрд и теперь составляет 4,3 млрд долларов.

Наибольшие потери для бизнесмена стали металлургические заводы в Мариуполе, особенно "Азовсталь", фактически уничтоженный из-за российской агрессии.

В интервью The Washington Post Ахметов рассказал о первых днях войны в Украине. Бизнесмен отметил, что остается все время в Украине. Кроме того, помогает финансово и гуманитарно, ведь закупил разные вещи на 100 млн долларов – от еды до беспилотников.

"Я не олигарх. Я никогда не был и не собираюсь быть олигархом. Я самый крупный частный инвестор, работодатель и налогоплательщик в Украине", — рассказал Ахметов

Кроме войны украинский бизнесмен рассказал, как получил свои первые доходы.

"Скажу вам честно, свой первый капитал я заработал игрой в карты", – сказал Ахметов.

Несмотря на преуспевающий бандитизм в 90-х Ринат Ахметов отметил, что не занимался уголовными делами в те времена.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что завод Ахметова начал производить бункеры для украинских военных.

Также "Комментарии" писал об украинской энергетике, которая находится в заложниках олигархов.

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